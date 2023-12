Martedì allo store. Orsolini e Calafiori, stelle al Dall’Ara

L’anticipo tra Bologna e Genoa necessita qualche variazione di biglietteria. Il match, originariamente in programma il 6 gennaio, è stato anticipato alle 20.45 del 5: i biglietti già emessi con data del 6 saranno comunque validi come titolo d’ingresso e potranno essere presentati regolarmente ai tornelli. Chi invece, a causa dell’anticipo, non dovesse riuscire ad andare allo stadio, potrà chiedere rimborso dalle 15 di lunedì 11 dicembre. Ci sarà tempo fino al primo gennaio, attraverso il circuito vivaticket.

Martedì 12, invece, all’Official Store dello stadio Dall’Ara, sarà bagno di folla per Riccardo Calafiori e Riccardo Orsolini, che a partire dalle 17 saranno a disposizione dei tifosi per fotografie e autografi. Che sia atteso il pubblico delle grandi occasioni lo racconta l’annuncio del club, che specifica come in caso di grande affluenza di pubblico l’accesso all’evento potrebbe essere limitato e chi effettuerà un acquisto prima dell’appuntamento con i calciatori riceverà un coupon per l’accesso prioritario all’evento.