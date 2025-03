MARTIN E DAVID HANNO RICEVUTO DA SAPUTO LE MAGLIE DEL LORO PAPA’, SCOMPARSO NEL 2014. Emozione Ingesson: l’omaggio con i figli sotto la curva Bulgarelli

Il Dall’Ara in piedi, prima del fischio d’inizio: ovazione per Klas Ingesson, il gigante buono di Odeshog, che ha vestito la maglia rossoblù tra il 1998 e il 2000, lasciando un ricordo indelebile, scomparso il 28 ottobre 2014 dopo una lunga malattia. Il legame è sempre stato forte: a confermarlo, la presenza dei figli Martin e David, che in settimana hanno visitato la città e ieri sono stati ospite del presidente Saputo, che ha consegnato loro una maglia con il numero 8 del papà. Poi la sfilata dei fratelli sotto la Curva, dove ad aspettarli c’era una bandiera con l’immagine del papà.

Applausi, ovazione e il coro che il pubblico bolognese dedicava al numero 8 svedese quando era protagonista al Dall’Ara: "Klas, Klas Ingesson". Bologna non dimentica e celebra così un calciatore rimasto nella memoria e nel cuore alla presenza dei suoi figli.

Marcello Giordano