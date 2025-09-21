Masini e Frendrup: sostanza e qualità. Colombo sbaglia, Ekuban non incide

Leali 6 Ordinaria amministrazione fino a metà ripresa, reattivo sul colpo di testa di Castro al 21’, non può nulla sulla zampata di Santi e sul rigore.

Norton-Cuffy 5,5 Qualche difficoltà nella lettura delle palle lunghe, ma sempre reattivo nei recuperi e Dominguez non lo salta mai. Ma quando entra Cambiaghi son dolori e da lì nasce il pareggio.

Ostigard 6,5 Puntuale nella marcatura su Castro, spesso in anticipo. E proprio un anticipo di testa sull’argentino lo costringe al cambio.

Vasquez 6,5 Guida con applicazione feroce la difesa. Al 18’ ha sui piedi il gol del vantaggio su sviluppi da corner, ma calcia debolmente.

Martin 6 Concede a Orsolini un colpo di testa sulla traversa. Spinge e l’occasione migliore del primo tempo arriva su una sua botta che chiama Skorupski a salvarsi in corner.

Masini 7 Sporca una gran quantità di palloni e di linee di passaggio. Un giallo su Dominguez e al 18’ lancia Ellertsson verso l’1-0. Sostanza e qualità.

Frendrup 6 Lavoro oscuro e di fatica. Ma se il Bologna non trova mai corsie centrali è anche merito suo.

Ellertsson 6,5 La prima occasione nasce da una sua iniziativa: fa fuori Miranda e va al cross.

Malinovskyi 6,5 L’unico che si prende qualche licenza, abbassandosi al bisogno alla ricerca di palloni per impostare. Solido e lucido.

Vitinha 5 Un giallo sciocco, schierato all’ala sinistra non incide, non riuscendo mai a saltare De Silvestri e di testa si divora il vantaggio.

Colombo 5 Troppo solo, ma fa troppo poco. Seppur in fuorigioco si divora un gol clamoroso a inizio secondo tempo e Viera lo sostituisce.

Marcandalli 5 Anticipato da Castro sull’1-1

Ekuban 5 Non incide.

Ekhator 5,5 Poco incisivo.

Carboni 5 Entra, il Genoa si abbassa e arriva l’1-1. Poi il fallo di mano da rigore e il giallo.

Allenatore Vieira 5 Cambia un solo elemento rispetto al pareggio con il Como e la continuità paga in avvio. Unico a sbancare Dall’Ara nell’anno solare, lo scorso maggio, sfiora una nuova impresa. I cambi però lo penalizzano e sul rigore viene espulso.

Voto squadra 5,5

Marcello Giordano