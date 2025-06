Memorial Chiodi e Fiorini: il ricordo dei campioni rossoblù a Budrio

Un memorial per due. Due che nella vita facevano gli attaccanti ed erano anche amici; che per due stagioni, in maglia rossoblù, sono stati compagni di spogliatoio e che il destino ha tragicamente accomunato, sottraendoli prematuramente alle loro vite e ai loro affetti.

Stefano Chiodi e Giuliano Fiorini vivranno per sempre nella memoria dei tifosi rossoblù. Ma a tenere viva la fiammella del ricordo ha pensato bene il Bologna Club di Budrio, che sabato 21 giugno, allo stadio Zucchini di Budrio (calcio d’inizio alle ore 19), ha organizzato un memorial intitolato alla memoria di entrambi.

La forma sarà quella del quadrangolare, a cui parteciperanno i Veterani di Bologna, Mezzolara e Funo più gli ‘Amici di Bologna e Lazio’, perché sia Fiorini che Chiodi hanno vestito la casacca biancoceleste restando nel cuore dei tifosi dell’Aquila. Chiodi era del 56’, Fiorini del ‘58. Stefano era un timido, ma un uomo dal cuore grande.

Tanto che fu lui a dare una mano nell’organizzazione dei primi Memorial Fiorini, dopo che Giuliano nel 2005 si spense a soli 47 anni a causa di una grave malattia.

Ma il destino era in agguato e quattro anni dopo, nel 2009, anche Stefano, titolare di un bar nel centro storico di Budrio, pagò dazio a un male incurabile: lui di anni stava per compierne 53.

Chi vuole ricordare entrambi nel segno del pallone e del buon cibo (all’interno dello stadio Zucchini funzionerà anche uno stand gastronomico) il 21 giugno non può mancare all’amarcord di Budrio. L’ingresso è gratuito, ma si potranno fare offerte a favore dell’Associazione Bimbo Tu.

Sabato 28 giugno, invece, i Veterani Rossoblu saranno di scena al campo sportivo di Sassoleone, nell’entroterra imolese, in una serata di calcio, musica e beneficienza che avrà per protagonisti Giancarlo Marocchi, il maestro Fio Zanotti e il cantante Nearco.

Massimo Vitali