Bologna, Karlsson va ad Aberdeen a un minuto dalla chiusura del mercato scozzese

Bologna, 3 settembre 2025 – Dal numero dieci a un nuovo addio: un altro arrivederci, in prestito secco, dopo quello di gennaio, quando si accasò al Lecce per poi rientrare. Jesper Karlsson ha salutato nuovamente Bologna: alla fine ha accettato la corte dell’Aberdeen e approderà in Scozia con l’obiettivo di ritrovare continuità di impiego e giocate che possano consentirgli di ambire nuovamente alla nazionale nell’anno che porta al mondiale.

Il finale della storia è arrivato sul gong del mercato scozzese, pochi secondi prima della mezzanotte di lunedì. Sembrava una storia scritta, a partire dalla rinuncia al numero 10, passato sulle spalle di Bernardeschi, numero ‘maledetto’. «L’ho scelto per Baggio», disse Karlsson nell’estate del 2023, quando arrivò tra mille attese, dopo un estate di inseguimento da parte della dirigenza rossoblù. Reduce da una stagione da 13 reti e 8 assist tra Eredivisie e Conference, lo volevano Fiorentina e Lazio, la spuntò il Bologna, che da una richiesta iniziale intorno ai 18-20 milioni strappò all’Az Alkmaar, dopo Beukema, il folletto svedese per 11 milioni più il 40 per cento sulla futura rivendita. A Bologna, però, non è mai decollato.

E’ decollato il Bologna di Thiago, ma il suo rapporto col tecnico non è mai sbocciato. Neppure con Italiano, per la verità: di fatto è stato l’unico acquisto che non ha pagato i dividendi sperati della gestione sportiva del duo Sartori-Di Vaio.

Non è sbocciato neppure a Lecce e rientrato, non ha trovato il numero 10 ad attenderlo, destinato a Bernardeschi: un segnale. Aveva sperato, per la verità, che il Bologna cedesse Dominguez all’ultima curva del mercato, per avere una nuova chance, ma quando il club ha chiuso la porta alla Roma per l’argentino, ha capito che avrebbe vissuto una prima parte di stagione da spettatore. E allora ha accettato l’Aberdeen dopo un paio di giorni di riflessione in cui aveva lasciato in stand by la proposta del nuovo club, per non rischiare di rimanere con il cerino in mano.

Il suo entourage aveva lavorato anche per cercare soluzioni in Spagna (Betis) e Turchia: ma la pista spagnola non è decollata e in Turchia, dove le trattative chiuderanno il 12 settembre, non c’erano piste concrete. Karlsson ha cosìrotto gli indugi. Riparte dalla Scozia, dall’Aberdeen, il club dal quale nel 2022 arrivò Lewis Ferguson, che avrà certamente dato qualche dritta all’ex compagno che punta attraverso un’annata intera in una realtà diversa a ritrovarsi e a riprendere quotazione di mercato, in virtù di un contratto in scadenza 2028 coi rossoblù.