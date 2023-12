Mercato: i rossoblu’ avanti, la juve non molla. Adzic, è duello Sartori-Giuntoli

Dal Marocco arrivano notizie circa la possibile convocazione di El Azzouzi per la Coppa d’Africa, cosa che potrebbe anche portare i rossoblù a riflettere sull’ipotesi dell’innesto di un centrocampista, qualora dovesse uscire un difensore centrale, con Bonifazi sondato da Cagliari, Sassuolo e Genoa e Lucumi dall’Atalanta: ma il colombiano è giocatore importante e il Bologna non intende privarsene e Bonifazi per ora non ha chiesto la cessione nonostante il poco spazio. Ergo, per ora la priorità è l’attaccante.

E per quel che riguarda il mediano il Bologna lavora per l’estate su Vasilije Adzic (17), talento montenegrino del Buducnost di Podgorica centrocampista che ha segnato 5 gol e 2 assist tra campionato montenegrino e qualificazioni conference. Il Bologna ha anticipato la Juventus mettendo sul piatto 3 milioni di euro per il cartellino del ragazzo, più bonus fino a 5, per strappare il giocatore, che essendo minorenne ed extracomunitario non potrà comunque arrivare a Bologna prima dell’estate. La Juventus e Giuntoli però non mollano e dovrebbero aver ottenuto un nuovo incontro con l’entourage del ragazzi all’inizio della prossima settimana, quando saranno più chiari e il possibile finale dell’operazione.

Marcello Giordano