Mercato, il diesse a ’Tuttomercatoweb’: "Piuttosto se ci sarà un’occasione in attacco, la valuteremo». Le ultime: Lucumi verso la panchina. Di Vaio: "Nessun big si muoverà a gennaio»

Il diesse rossoblù Marco Di Vaio suona la carica alla vigilia dello scontro diretto con il Torino, attraverso i microfoni di Tuttomercatoweb: "Dobbiamo approfittare delle difficoltà delle big. I ragazzi si rendono conto che possono dar fastidio, che sono forti e possono dire la loro". Per riprendere l’assalto ci sarà da battere il Torino, appuntamento in vista del quale Motta pare avere un solo dubbio: Kristiansen o Lykogiannis sulla fascia sinistra, con il primo che potrebbe essere favorito. Il tutto nonostante il ritorno in gruppo di Lucumi. Il colombiano è rientrato dagli impegni con la nazionale, ma salvo sorprese partirà dalla panchina anche con i granata, come già accaduto al Franchi con la Fiorentina quando è tornato ad assaggiare il campo: poi la pausa nazionale e due partite da oltre 90 minuti contro il Brasile e il Paraguay di Sanabria, in un confronto diretto che ha anticipato Bologna-Torino e che ha visto vincitore il rossoblù. Dopo oltre un mese di stop, due gare ravvicinate e due viaggi intercontinentali: la terza potrebbe essere troppo. Ergo, salvo sorprese, considerato che il colombiano avrà un paio di allenamenti veri sulle gambe in gruppo prima del match, conferma in vista al centro della difesa per Beukema e Calafiori, con Posch a destra. La possibilità di vedere Calafiori terzino, con Lucumi centrale, dovrebbe essere presa in considerazione solo a partire dalla trasferta di Lecce.

In mediana, conferma in vista per il duo Aebischer e Freuler, con El Azzouzi che rientra tra i convocati e partirà dalla panchina insieme a Moro. Davanti scelte obbligate, date le indisponibilità di Orsolini e Kristiansen: Ndoye e Saelemaekers con Ferguson a sostegno di Zirkzee, con lo scozzese pronto a spostarsi sulle fasce e lasciare spazio a Fabbian sotto punta a gara in corso, data la mancanza di alternative.

Intanto il diesse ha fatto capire che nessun big lascerà le Due Torri in gennaio: "Zirkzee, Lucumi e Ferguson? Siamo tutti d’accordo, non si muovono, non abbiamo intenzione di vendere. Stesso discorso riguarda anche Posch e Karlsson, che ha solo bisogno di tempo: sono troppo importanti per noi". Semmai c’è un Bologna che si guarda attorno alla ricerca di una punta: "Siamo pronti, se capiamo che ci sono occasioni per migliorare la squadra ci penseremo. Qualche idea ce l’abbiamo, ne parleremo più avanti col mister".

