Mercato, rossoblù in pole per il montenegrino. El Azzouzi verso la Coppa d’Africa: si valuta un rinforzo. Adzic, Sartori avanti. Giuntoli ci prova

A poco più di due settimane dall’inizio del mercato invernale, iniziano ad animarsi rumors e trattative. Notizia dall’Argentina: anche Genoa e Brentford si sono messi sulle tracce di Santiago Castro (19) del Velez Sarsfield, attaccante centrale che può essere adattato sull’esterno, autore di 7 gol e un assist sulle cui tracce è segnalato anche il Bologna. Dall’Argentina fanno sapere di aspettarsi un’offerta dall’Europa nel giro di una decina di giorni: se sarà da parte del Bologna o meno sarà chiaro solo dopo il summit di mercato tra Saputo, dirigenza e Motta che seguirà la partita con la Roma. Anche perché per prima cosa la dirigenza ha bisogno di conoscere l’eventuale budget o margine di manovra. Motta chiede una punta centrale di movimento, che possa essere adattata anche sull’esterno e Castro è un profilo. Notizie anche su Goundou (22 anni, 15 gol e 3 assist) dell’Argentinos Juniors: si parla di una probabile convocazione per lui in nazionale per il preolimpico, che potrebbero impegnarlo dal 20 gennaio al 12 febbraio, dettaglio che ha un peso in chiave mercato invernale. Intanto si mormora pure di un sondaggio del Bologna per Facundo Colidio (23), ex nazionale Under 20 argentino ed ex Inter rientrato al River Plate in estate.

Dal Marocco, invece, arrivano notizie circa la possibile convocazione di El Azzouzi per la Coppa d’Africa, cosa che potrebbe anche portare i rossoblù a riflettere sull’ipotesi dell’innesto di un centrocampista, qualora dovesse uscire un difensore centrale, con Bonifazi sondato da Cagliari, Sassuolo e Genoa e Lucumi dall’Atalanta: ma il colombiano è giocatore importante e il Bologna non intende privarsene e Bonifazi per ora non ha chiesto la cessione nonostante il poco spazio. Ergo, per ora la priorità è l’attaccante.

E per quel che riguarda il mediano il Bologna lavora per l’estate su Vasilije Adzic (17), talento montenegrino del Buducnost di Podgorica centrocampista che ha segnato 5 gol e 2 assist tra campionato montenegrino e qualificazioni conference. Il Bologna ha anticipato la Juventus mettendo sul piatto 3 milioni di euro per il cartellino del ragazzo, più bonus fino a 5, per strappare il giocatore, che essendo minorenne ed extracomunitario non potrà comunque arrivare a Bologna prima dell’estate. La Juventus e Giuntoli però non mollano e dovrebbero aver ottenuto un nuovo incontro con l’entourage del ragazzi all’inizio della prossima settimana, quando saranno più chiari e il possibile finale dell’operazione.