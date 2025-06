Mercato Bologna: Ndoye piace al Napoli, sirene Premier su Lucumi

Si accendono i riflettori su Dan Ndoye e Jhon Lucumi. Che parte del mercato rossoblù dovrà svilupparsi in difesa, per trattenere i pezzi pregiati è cosa certa dopo l’ultima stagione, che l’esterno d’attacco e il centrale di difesa siano tra i più ambiti con Beukema è una certezza. Per di più Lucumi ha il contratto in scadenza tra un anno e non ha ancora discusso il rinnovo.

Si aggiunga che tra domani e mercoledì si disputeranno le gare delle nazionali che chiuderanno la stagione: ecco così che inizia il pressing sui due rossoblù, a maggior ragione dopo che Italiano ha fatto sapere di fronte a certe offerte è giusto sedersi a parlare. Da Casteldebole fanno sapere che non ci sono offerte sul tavolo o trattative aperte. Attorno, però, aumentano i rumors. Dall’Inghilterra, ad esempio, si parla di un’offerta imminente del Bournemouth da 15 milioni di euro più bonus fino a 20 per Lucumi, con ingaggio da 2,5 milioni netti per il giocatore, che in rossoblù percepisce 800mila euro.

E da Roma, sponda giallorossa, è circolato sempre il nome del colombiano, in alternativa all’argentino Balerdi, che il Marsiglia non è intenzionato a cedere. Su Lucumi, data la scadenza del contratto, il Bologna ha poco potere e l’obbligo di sedersi qualora le offerte dovessero concretizzarsi.

Su Beukema, invece, che ha contratto fino al 2027, c’è possibilità di lavorare per arrivare a un rinnovo fino al 2029 con adeguamento del contratto, anche se il Napoli è interessato e pure dall’estero qualcosa si muoverà.

Anche perché nelle tre gare di campionato giocate senza Beukema, i rossoblù hanno incassato 7 reti, 6 delle quali nelle ultime due gare della stagione, dimostrazione di come l’olandese sia la guida del reparto arretrato. Beukema, tra l’altro, ieri è stato il primo a scrivere a Ndoye su Instagram, postando l’emoticon delle dita incrociate alla foto pubblicata dallo svizzero, in vista della nazionale. E proprio Ndoye è stato indicato da Conte, stando a quanto riferiscono da Napoli, come principale obiettivo per l’attacco partenopeo: lo aveva cercato a gennaio, quando furono rispediti al mittente 30 milioni di euro.

L’offerta potrebbe arrivare a 40: lo svizzero per ora non ha chiesto la cessione e il Bologna attende, consapevole che qualcosa si muove e si muoverà: da capire se si muoverà pure la Premier, che potrebbe spostare verso l’alto le quotazioni. Intanto, dall’Olanda, casa Az, da dove il Bologna ha prelevato Beukema e Karlsson, filtra che i rossoblù abbiano sondato il figlio d’arte Ruben Van Bommel (20 anni) e pure Sven Mijnans (25), trequartista mancino che può giocare pure a destra, autore di 11 reti e 8 assist in stagione, 4 gol segnati in Europa League.

Di Van Bommel e Bologna ha parlato, a Radio Sportiva, il suo agente, Enzo Raiola. "Ruben è richiesto da mezza Europa, ci sono stati da parte del direttore Sartori degli apprezzamenti, ma non siamo partiti con una vera trattativa, siamo ancora in una fase statica sul mercato".

Piace pure Mbangula (21) della Juventus, con la quale si possono ricucire i rapporti dopo gli addii di Giuntoli e Thiago Motta.