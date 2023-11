Mercato, Saputo dice sì . Summit prima di Natale

Ha approfittato della sosta per rientrare in Canada, dove è accusato di assenteismo da parte dei tifosi del Montreal, anche a causa dell’approdo in pianta stabile sotto le Due Torri del patron. Situazione non tanto diversa da quella che Joey Saputo ha vissuto a Bologna fino al termine dell’estate, quando complice anche la presenza dei figli Jesse (inserito nella squadra Under 17 rossoblù) e Luca (che lavora in società), in città, di fatto si è spostato in stabilmente sotto le Due Torri. Saputo è tornato in città mercoledì dopo alcuni impegni privati e lavorativi e i suoi piani prevedono un ritorno in Canada non prima delle feste di Natale, probabilmente dopo la partita di Coppa Italia con l’Inter, al più dopo la sfida del 23 dicembre con l’Atalanta. Insomma, il patron vivrà da vicino i prossimi scontri diretti con Torino, Lecce, Salernitana, Roma, Inter e Atalanta, che definiranno i contorni di una classifica che vede oggi il Bologna in corsa per l’Europa.

Dettagli, date e programmi di Saputo sono in fase di definizione. Già certo, intanto, un summit di mercato tra il patron, Fenucci, Sartori, Di Vaio e Thiago Motta, che andrà in scena proprio tra il 20 e il 23 dicembre, prima della partenza del patron, per capire i margini di operatività in vista dell’apertura dei trasferimenti di gennaio. L’attaccante è la priorità dei rossoblù, specie dato l’interessamento del Celtic per Van Hooijdonk, che per caratteristiche non sembra la punta ideale per il sistema di Motta. In quei giorni la dirigenza saprà se ci sarà un budget per le operazioni e quindi per investimenti anche in chiave futura, o se dovrà impostare il lavoro sulla base di prestiti o scambi. Entro quella data, presumibilmente, il Comune potrebbe anche chiudere definitivamente la questione della Conferenza dei Servizi dello stadio temporaneo. Ci conta Saputo, dopo che il Comune ha messo come termine dicembre attraverso un comunicato. Se il patron tornerà per le feste in Canada, conta che l’appuntamento sia prima. Anche perché nei giorni scorsi si è chiusa la Conferenza dei Servizi e aperta la fase dei pareri delle associazioni, in un confronto tra istituzioni e club che va avanti con l’obiettivo di arrivare al bando dei lavori. Dicembre promette di rappresentare il mese chiave anche per la partita stadio temporaneo e restyling Dall’Ara.