Mercato: stallo sul fronte uscite. Il greco aveva già detto no a Paok e Aek ed ora è tornato protagonista. Lyko, una grande notte per restare. Sartori cerca squadra a El Azzouzi

Nell’attesa delle uscite per i colpi last minute, il Bologna rinforza Primavera e Montreal. Altro colpo per la squadra di Colucci, chiamata a evitare la retrocessione tra i baby: dopo l’esterno Longoni, arrivato in prestito dal Torino via Cagliari, il centrocampista albanese Jordi Jaku, prelevato dalla prima squadra del Tirana, e l’attaccante Simone Addessi, classe 2006 prelevato dalla serie C del Latina, è in arrivo pure il difensore centrale Jovan Ivanisevic (19 anni), croato di passaporto canadese, acquistato con la formula del prestito con diritto di riscatto dall’Nk Istria. Nel giro rossoblù entra pure il 21enne ivoriano Ange Ahoussou, difensore centrale mancino: in chiusura la trattativa tra il Pau, club della Ligue 2 francese e il Montreal. Ahoussou andrà a sostituire tra i canadesi Sosa, rientrato a Bologna e in prestito alla Reggiana: dovesse dimostrare di avere qualità per emergere, il Bologna avrà una corsia preferenziale.

Per quel che riguarda la prima squadra, andato in archivio il Borussia, con tre gare da giocare da qui alla fine del mercato, potranno ora entrare nel vivo le uscite, senza le quali non ci potranno essere ingressi alla voce over. La sensazione è che non si muoverà Lykogiannis, in scadenza a giugno e richiesto da Aek e Paok: per ora ha manifestato l’intenzione di finire la stagione; se dovesse cedere alla corte, il Bologna potrebbe rimanere com’è, contando sul fatto che Holm può essere impiegato anche a sinistra. Se poi Wolfsburg mettesse sul piatto circa 10 milioni per Posch, allora, la dirigenza cercherebbe un rinforzo a sinistra, dove Italiano spera di riabbracciare Biraghi (32).

Intanto, l’Hajduk tratta Basic e pare sfilarsi dalla corsa a Moro, sul quale resta la Dinamo Zagabria, in caso di qualificazione ai playoff di Champions. Il Bologna spera di mandare a giocare El Azzouzi, ma non è semplice dopo 6 mesi di stop. Pure per Aebischer serviranno tempi lunghi per rivederlo in condizione. A centrocampo restano Pobega, Freuler e Ferguson, motivo per cui se Moro, El Azzouzi o entrambi dovessero uscire si renderebbe necessario un innesto: Arthur tratta con Valencia ed Everton, Maggiore piace anche al Palermo, per Asllani (22) l’Inter al momento non apre e resta nel mirino pure Ordoñez (20) del Velez, club pronto a trattare pure Valentin Gomez (21), difensore centrale mancino. Ma senza l’uscita di Erlic non se ne farà nulla. Per ora da Casteldebole smentiscono la pista argentina.

Marcello Giordano