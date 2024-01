Mercato: un paio di milioni di euro dividono il Velez e i rossoblù. Thiago spera anche nell’arrivo di Talles Magno, l’alternativa è Bedia. Urge un vice-Joshua: si cerca di chiudere per Castro

La trasferta negativa di Cagliari conferma la necessità di un vice Zirkzee, in grado di dare respiro all’olandese nelle giornate storte e di prenderne il posto in caso di assenza. Ma urge pure un esterno, se il Bologna vuole pensare alla stretta attualità: perché è da inizio anno che in quel reparto il Bologna è in emergenza, dovendo fare i conti con gli infortuni che a turno hanno fermato e stanno tenendo ai box Saelemaekers, Karlsson, Ndoye e Orsolini. Bocciata anche la seconda offerta proposta dalla dirigenza al Velez per Santiago Castro, da 7 milioni più percentuale su futura rivendita. Il Velez chiede il pagamento della clausola da 10 milioni di dollari (9 di euro), ma con l’attaccante che ha un accordo con la dirigenza per il contratto (quadriennale da 500mila euro) e ha dato la disponibilità a non rispondere alla chiamata della nazionale olimpica per sbarcare subito sotto le Due Torri, la senzazione è che ci possano essere i margini per arrivare alla fumata bianca inserendo un paio di milioni di euro di bonus alla seconda offerta. Castro è punta pura, che il Bologna vuole in vista dell’asta estiva per Zirkzee.

Ma serve pure un esterno, d’attacco e Thiago Motta lo ha identificato in Talles Magno (21), brasiliano in forza a New York, che però chiede circa 13 milioni di euro per lasciar partire il mancino: il Bologna lavora per il prestito con diritto di riscatto e monitora pure Bedia (27), ivoriano di passaporto francese del Servette. Data la possibilità che sbarchino due calciatori extracomunitari, non è ancora certa la data di arrivo di Mihajlo Ilic (20) centrale serbo per il quale è stato trovato l’accordo con il Partizan sulla base di 3,5 milioni di euro più bonus: arriverà subito, qualora sfumasse uno tra Castro e Magno, a giugno qualora arrivassero entrambi. E prosegue l’attesa per Amian (25), centrale dello Spezia che può giocare terzino destro.

Marcello Giordano