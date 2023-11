Mezzolara e Progresso L’ora del riscatto

Un punto in quattro partite, con un solo gol fatto e cinque subìti. Non sta attraversando un momento facile il Mezzolara di Michele Nesi. Dopo lo splendido avvio caratterizzato da tre vittorie (Imolese, Certaldo e Prato) in altrettante partite, i biancazzurri sono incappati in un periodo negativo. L’unico punto è arrivato nella difficile trasferta di Pistoia mentre le tre battute d’arresto sono maturate contro avversarie non certo irresistibili come il fanalino di coda Borgo San Donnino, il Fanfulla e il Lentigione.

La sconfitta di domenica scorsa contro il team reggiano ha fatto intuire come qualcosa non stia funzionando nei meccanismi del team budriese. Alla fine del primo tempo il punteggio era di 0-0 e con il Lentigione costretto in dieci uomini e, nonostante la doppia superiorità numerica maturata a metà ripresa, il Mezzolara è comunque uscito sconfitto 2-0. Il non poter disputare le proprie gare interne nel fortino del ‘Pietro Zucchini’ (sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo terreno in erba sintetica) sta condizionando la stagione della band di Nesi.

Fortunatamente, grazie all’ottimo avvio, i punti raccolti sono già 10, ma, per evitare di finire nelle sabbie mobili, serve una rapida svolta. Trovarla oggi, alle 16,30, sul caldissimo campo del Sant’Angelo sarà tutt’altro che semplice dal momento che la formazione lombarda storicamente si esalta tra le mura amiche. L’auspicio è quello che l’attacco (sin qui inceppato visti i soli cinque gol realizzati) possa sbloccarsi e aiutare così una fase difensiva (appena cinque reti subìte) che si sta ampiamente dimostrando all’altezza della difficilissima categoria.