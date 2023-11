Mihajlovic nella ’Hall of Fame’. Arianna dona la maglia del Bfc Arianna Mihajlovic, vedova dell'ex allenatore rossoblù Sinisa Mihajlovic, ha donato al Museo del Calcio di Coverciano una maglia del Bologna e una maglia di allenamento con le sue iniziali in ricordo di lui. Sinisa è entrato ufficialmente nella 'Hall of Fame' della Figc.