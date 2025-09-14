Milan-Bologna 1-0: Modric decide la sfida del Meazza

Bologna, 14 settembre 2025 – Rossonero amaro per il Bologna di Vincenzo Italiano che sfida nuovamente il Milan dopo il dolce epilogo della Coppa Italia ma questa volta con lo stesso risultato dell’Olimpico è la squadra di Allegri a battere i rossoblù. Basta un colpo da biliardo di Modric nel secondo tempo a regalare la vittoria di “corto muso” ai padroni di casa.

Primo tempo

Prime battute del match a forti tinte rossonere, con la squadra di Allegri che attacca il Bologna chiudendolo nella sua metà campo. Arrivano una serie di calci d’angolo e alcune azioni pericolose che tuttavia non si concludono con pericoli seri per Skorupski. La prima grande occasione per i padroni di casa arriva all’11’, quando dopo una serie di rimpalli Gimenez guadagna un buon pallone in area e prova a battere a rete ma il portiere polacco dei rossoblù respinge. Al 14’ arriva la pronta riposta dei ragazzi di Italiano: Orsolini si vede respingere il tiro, arriva Cambiaghi che anticipa Castro e batte Maignan ma la sua posizione è giudicata a ragione irregolare. Tra le linee agisce bene Lotfus-Cheek che spesso crea apprensioni alla retroguardia del Bologna ma è Estupinan a fare più paura, con un tiro che coglie il palo esterno lontano dopo essere rientrato col mancino e aver calciato di destro. Dopo mezz’ora è la squadra di Italiano a provare a prendere in mano il pallino del gioco, con una bella combiazione Castro-Orsolini e il tiro sporcato di Lykogiannis. Negli ultimi scampoli di primo tempo è ancora il Milan a rendersi pericoloso: al 44’ arriva infatti un nuovo palo per il Milan, con Gimenez che coglie il legno sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Si va così negli spogliatoio sul punteggio di 1-1.

Secondo tempo

Nella seconda frazione il Bologna riparte da dove aveva terminato il primo tempo: i rossoblù mantengono il pallino del gioco, costruendo l’azione dal basso e cercando di sorprendere con alcuni lanci lunghi per Castro, con la difesa del Milan che non lascia però spazi all’attaccante argentino. Al 58’ però è il Milan che torna a farsi pericoloso con un tiro di Saelemaekers che finisce largo dopo che i rossoneri avevano recuperato il pallone su un disimpegno gestito in maniera troppo leggera da Lucumi. E’ solo il preludio del gol dei padroni di casa. L’1-0 al 61’ porta la firma di Modric che viene servito al limite proprio da Saelemaekers, imbucando alle spalle di Skorupski facilmente con l’interno dopo che Fabbian non è riuscito a chiudere in tempo sul croato. Sanguinosa la palla sbagliata in fase di costruzione da Heggem, con i padroni di casa capaci di sbloccare il risultato. Italiano così cambia subito, mandando in campo Bernardeschi per Fabbian e Miranda per Lykogiannis. Allegri risponde con Pulisic e Ricci, con quest’ultimo che al 68’ coglie un palo esterno con un tiro potente a mezza altezza da fuori area. Al 69’ Tomori mette in mezzo per Santi Gimenez che è lento a stoppare nonostante sia tutto solo in area, con Skorupski che esce sui piedi dell’attaccante sudamericano, deviando in maniera decisiva la conclusione a rete e vincendo anche il rimpallo che porta alla rimessa da fondo. Italiano così decide di cambiare ancora, inserendo Odgaard e Rowe per Cambiaghi e Orsolini. Al 82’ altro palo del Milan: Ricci imbuca perfettamente per Gimenez che va al dribbling per Skorupski, l’attaccante rossonero si allarga troppo e coglie il palo, con la difesa rossoblù che poi libera. Allegri così sostituisce Gimenez per Nkunku. Quest’ultimo si rende subito protagonista con un contatto al limite in area che viene a lungo valutato dall’arbitro. Il fischietto però non giudica da rigore il contatto tra Freuler e Nkunku e nemmeno la prima spinta di Lucumi facendo proseguire l’azione. Marcenaro espelle poi Allegri per proteste, con la partita che si avvia verso la fine dei tempi regolamentari. Il direttore di gara dispone così 7’ di recupero ma non ci sono ulteriori sussulti. Al Meazza finisce 1-0 per il Milan. Al Bologna rimane una prestazione di carattere, con il pallino del gioco a larghi tratti nelle mani dei rossoblù ma questo non basta ai ragazzi di Italiano, nemmeno per trovare il pareggio.