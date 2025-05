Milan-Bologna: Sfida in Coppa Italia e Futuro degli Stadi Italiani

Sarà partita doppia: e non solo in virtù di un confronto che si giocherà due volte tra San Siro e l’Olimpico, con in palio punti per Champions ed Europa in campionato e un trofeo nella finale di Coppa Italia in programma mercoledì a Roma. Milan-Bologna è sfida dai duplici significati, con una partita che si giocherà nella capitale lontano dal campo. Nell’ambito della finale è in programma un incontro tra l’ad rossoblù Claudio Fenucci e il ministro dello sport Andrea Abodi. E’ atteso entro la fine del mese il decreto sport e la nomina di un Commissario: nell’ambito è cruciale la questione stadi, in vista degli Europei del 2032 che saranno organizzati da Italia e Turchia.

Il Bologna è in ballo per essere tra le piazze ospitanti, ma non è questa la questione: il presidente della Uefa Ceferin ha definito vergognosa la situazione degli stadi italiani, chiaro monito in vista della manifestazione e del futuro. Non è un mistero che il Bologna è dal 2016 che lavora al restyling del Dall’Ara, lottando con la burocrazia e i cambi di programma dettati non solo dal Covid e dall’aumento dei costi che ne sono seguiti.

In casa rossoblù mancano 50 milioni per poter partire con restyling e allestimento del temporaneo e Fenucci intende capire dal ministero quali strumenti saranno a disposizione, tra denari pubblici e privati, fondi e sgravi fiscali per poter chiudere il cerchio, non scartando l’eventualità di modifiche al progetto tecnico ed economico dell’operazione, se questo dovesse essere elemento decisivo.

E’ un incontro che Fenucci terrà a nome del Bologna, ma pure dell’intera Lega, essendone consigliere e dato che sono tante le piazze che hanno in discussione progetti e idee per rinnovare gli stadi. Tra queste il Milan del presidente Scaroni, altro consigliere di Lega, che potrebbe prendere parte all’appuntamento. Tra l’altro, Milan e Inter sono tra le società interessate all’argomento, trattando l’acquisto di San Siro o l’allestimento di nuovi stadi di proprietà, tema caldo anche a Firenze, Parma e Roma.

Già due volte Fenucci è stato convocato da commissioni e parlamento per approfondimenti sul tema con proposte di fondere pubblico e privato sulla linea di quanto accaduto in Europa per risolvere il problema. Il decreto è in arrivo, prima un nuovo summit, tra l’ad rossoblù e il ministro Abodi, in concomitanza con la finale di Coppa Italia, in un vertice che potrebbe chiamare in ballo anche il presidente Scaroni, quello delle polemiche e della causa al Comune seguito alla decisione del sindaco Lepore di rinviare Bologna-Milan in seguito all’alluvione, altra partita nella partita, tra campo, politica, alla vigilia del doppio confronto tra Milan e Bologna destinato ad andare oltre il rettangolo di gioco.