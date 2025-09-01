Milan e Aston Villa gli esami di settembre . Ma adesso il Bologna è pronto per decollare

Depressi dopo lo scivolone dell’Olimpico, euforici dopo avere ingabbiato, e battuto, il cosiddetto Como delle meraviglie. Il segreto sta nel mezzo: nell’avere trasformato il passo falso con la Roma, peraltro condizionato da mille fattori avversi, nella benzina mentale e tattica che è servita a riportare con i piedi sulla terra una squadra che tutti gli addetti ai lavori additano come protagonista obbligata della stagione.

Ora, se Fabregas da qui a maggio confezionerà meraviglie è presto per dirlo. Di sicuro quando a gennaio sfiderà di nuovo il Bologna al Sinigaglia il tecnico catalano non dormirà tra due guanciali: due vittorie e un pari nei tre precedenti fanno già di mister Italiano l’antidoto più efficace al calcio di Fabregas, a dispetto dello scarso fairplay con cui l’allenatore del Como sabato notte ha accolto il verdetto del Dall’Ara, parlando, chissà perché, di "sconfitta immeritata". In realtà il Bologna ha vinto con pieno merito, lasciando a Paz e soci la possibilità di stravincere, a mo’ di premio di consolazione, la partita del possesso palla: 65 per cento per il Como, 35 per il Bologna.

Ergo: meno palloni transitati dai piedi dei rossoblù, ma assai meglio capitalizzati. E’ un bel messaggio spedito alla concorrenza in apertura di un mese che vedrà i rossoblù già impegnati in sfide tra grandi: in campionato il 14 settembre al Meazza con il Milan, in Europa League il 25 settembre a Birmingham contro l’Aston Villa.

Questo Bologna è pronto a superare gli esami con le big? Ci si chiedeva fino a un paio di stagioni fa. Ora è una domanda che si fanno le altre quando incrociano e non tutte (vedi Como) l’esame lo superano. Quante indicazioni positive ha lasciato la vittoria col Como?

In ordine sparso: 1) Italiano può anche concedersi una battuta a vuoto (è successo con la Roma), ma si conferma il collaudato stratega che con coraggio ed equilibrio tattico sa imbrigliare gran parte della colleganza; 2) il Dall’Ara è ancora quel luogo magico in cui squadra e tifosi vivono una simbiosi ricca di pathos e vittorie; 3) Orsolini dà una lucidata alla medaglia di re del gol, grazie a 66 centri ufficiali che ne fanno il dodicesimo marcatore rossoblù nella classifica di tutti i tempi (in serie A); 4) i volti nuovi del mercato, Heggem e Zortea su tutti, hanno portato i primi mattoni alla causa; 5) Castro è tornato il Castro del pre-infortunio al piede, ovvero un imprescindibile guerriero; 6) Freuler non ha mai smesso di essere se stesso, peccato solo non poterlo clonare. Per essere grandi in tutto bisognerebbe consegnare a Italiano un quinto centrocampista (molto difficile) e resistere alla tentazione di cedere Dominguez alla Roma alle ultime curve.

Perché la stagione è affollata di impegni e lunga: lunga come la rosa che Italiano invocava a Valles. Ma Vincenzo possiede non poche virtù: pubblicamente non si lamenta mai (non come il Motta di Utrecht), assembla e valorizza quel che ha. Settembre, con Milan e Aston Villa, dirà se il processo di assemblaggio procede spedito.