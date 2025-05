MOLTI ROSSOBLU’ sono rientrati solo ieri da roma: domenica il derby. Oggi in campo: i Viola nel mirino

I festeggiamenti per la conquista della Coppa Italia che vale un posto nell’Europa League hanno stravolto in corso i piani di rientro in città dei rossoblù. Nella giornata di ieri la squadra ha goduto di un meritatissimo giorno libero, anche perché con il treno partito intorno alle 2 di notte sono rientrati ieri mattina di fatto solo staff tecnico, dirigenti e pochi calciatori: tra loro Castro e Beukema, che avevano le famiglie in città. Chi le aveva al seguito è stato lasciato libero di passare la notta a Roma. I festeggiamenti pubblici e istituzionali della festa per la conquista della Coppa Italia però dovranno attendere e non solo per la necessità di capire se la Lega stabilirà anticipi e posticipi che potrebbero coinvolgere l’appuntamento di Bologna-Genoa dell’ultima giornata.

Domenica sera a Firenze si gioca un match che per il Bologna rappresenta forse l’ultima possibilità di riaprire la corsa al quarto posto che vale la Champions: e allora questa mattina alle 11 i rossoblù si ritroveranno a Casteldebole per riprendere gli allenamenti e preparare la trasferta del Franchi.

Da valutare Beukema e il suo taglio alla testa, ma pure Ferguson, dopo la brutta botta al naso rimediata con il Milan, mentre saranno certamente indisponibili Erlic e Pedrola, che hanno già terminato la stagione. I rossoblù sono infatti settimi a 62 punti, due in meno di Juventus (che ospiterà l’Udinese) e Lazio (di scena a Milano con l’Inter) e uno in meno della Roma (attesa dalla gara casalinga con il Milan).

Vincere significherebbe rimanere in corsa e la possibilità di mettere la freccia, mentre un ko chiuderebbe con ogni probabilità ogni discorso. Il Bologna proverà a raccogliere le ultime risorse fisiche e nervose per non lasciare nulla di intentato: a Firenze si capirà se la squadra di Italiano abbia ancora qualche riserva di energie dopo la grande impresa dell’Olimpico per tentare un’ultima scalata.

Marcello Giordano