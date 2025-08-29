MONITORATO Mandragora. Fabbian, no alla cessione. Sondaggio per Bennacer

Il Bologna blocca Fabbian: nessuna cessione per il centrocampista, nonostante la richiesta del Milan, che tra l’altro ha perso Jashari. L’idea della dirigenza rossoblù è aggiungere una pedina, se possibile, al reparto. Sondaggio per Bennacer (27) con i rossoneri, ma i quattro milioni di ingaggio e i problemi di infermeria rossonera comportano riflessioni da ambo le parti. La dirigenza monitora la situazione Mandragora (28) in casa Fiorentina e quella di Maurits Kjærgaard (22) in casa Salisburgo, tra l’altro Under e che non comporterebbe problemi per la lista italiana. In uscita, Jesper Karlsson è richiesto da Udinese, sondaggi anche di Torino e Sassuolo, con i neroverdi che seguono la pista Posch insieme al Cagliari.

Si attende una soluzione per Kacper Urbanski che spera nel Maiorca, ma ancora non c’è stato l’affondo decisivo. Il Catanzaro è interessato a Corazza e si registrano movimenti anche attorno a Okwonwko: Avellino, Carrarese e Juve Stabia si stanno informando per il prestito. Sondaggi dall’estero anche per il serbo Mihajlo Ilic.