Monte ingaggi da colonna destra. Ma la rosa del Bologna vale di più

Undicesimi per monte ingaggi, noni per valore della rosa. Piazzamento finale? Quello è un verdetto scritto nel grembo di Giove perché dipende da mille variabili, tra cui la capacità di essere sempre squadra che Italiano lo scorso anno ha trasmesso al gruppo, un moltiplicatore di valori individuali che si è già visto otto giorni fa al Dall’Ara col Como prima della sosta.

Qui preme sottolineare come la linea varata dal club nelle ultime stagioni insieme a risultati sportivi così eclatanti da risultare quasi impreventivabili (la qualificazione alla Champions League a sessant’annni dall’ultima, e unica, volta e la vittoria della Coppa Italia) ha portato una ‘spending review’ che, pur nell’ambito di una macchina che il salire di grado nelle competizioni ha reso più costosa, sta avvicinando l’obiettivo della prima ora della gestione Saputo: l’auto-sostenibilità finanziaria, ovvero l’idea di un club in grado di camminare sulle proprie gambe senza il sistematico ricorso al portafoglio dell’azionista.

La classifica dell’aggregato lordo del monte ingaggi dei calciatori dei 20 club di A l’ha stilata nei giorni scorsi il sito specializzato ‘Calcio e Finanza’. Ebbene, un po’ a sorpresa, con i suoi 38,5 milioni il Bologna si colloca in undicesima posizione alle spalle, nell’ordine, di Inter (141 milioni), Juventus (123), Napoli (110), Roma (107), Milan (104), Lazio (70), Fiorentina (61), Atalanta (58), Como (48) e Torino (41). Sono dati da prendere con le molle, perché come noto gli ingaggi dei calciatori prevedono una parte fissa e una variabile, legata ai risultati raggiunti, senza contare i rinnovi di contratto in corso d’opera che, per stare solo in casa Bologna, alle voci Orsolini e Lucumi a breve appesantiranno il monte ingaggi. Eppure, nonostante i mille distinguo, e al netto del fatto che solo a maggio capiremo se e quanto la politica di Casteldebole avrà pagato di nuovo sul campo, è la prova che si può fare calcio vincente senza spendere e spandere. Dopodiché, nonostante il tetto dei 2 milioni fissato dal club, la macchina rossoblù risulta comunque più costosa rispetto a un anno fa: secondo i rilevamenti di ‘Calcio e Finanza’, siamo nell’ordine di una crescita del monte ingaggi del 6,6 per cento: molto meno, in ogni caso, dei +31 per cento del Napoli e del +25 del Como. Chi sta in fondo alla classifica? Lecce e Pisa, che hanno un monte ingaggi, rispettivamente, di 16 e 15 milioni.

Tornando al Bologna: quanto vale la rosa rossoblù dopo il mercato estivo? Qui ci viene in soccorso la fotografia degli organici che periodicamente scatta Transfermarkt. Con un valore complessivo di 269 milioni i rossoblù si collocano al nono posto di una classifica che vede comandare l’Inter (708 milioni), davanti a Juventus (583), Napoli (496), Milan (483), Atalanta (449), Roma (390), Fiorentina (278) e Lazio (276). Freddi numeri, che forniscono indicazioni utili. Ma il bello del calcio (e degli ultimi Bologna) è che spesso il campo dice altro.