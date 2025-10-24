Moro: "GranDE match». Orso: "Stadio caldo, ma l’approccio è stato importante»

Le grandi squadre soffrono in silenzio e soffrono bene. Questo l’Orso pensiero dalla bolgia dell’Arena Nationala. Perché sì il Bologna ha dovuto reggere l’urto di un secondo tempo arrembante da parte dello Steaua, ma alla fine quel che conta rimane il risultato finale, con la vittoria che mancava in trasferta da oltre 20 in Europa: "Il campo era pesante, lo stadio molto caldo, quindi era inevitabile che dovessimo soffrire però le grandi squadre soffrono, in silenzio e soffrono bene. Abbiamo approcciato benissimo, li abbiamo messi sotto e siamo riusciti ad amministrare nonostante il gol subito". Inevitabile non parlare di mister Italiano: "Sarebbe venuto volentieri con noi. L’abbiamo visto in videochiamata nella riunione in hotel. Dedichiamo questa vittoria anche a lui, se la merita". Dedica condivisa anche da Nikola Moro, che ha sottolineato la capacità di gestione della squadra: "Questa vittoria è sicuramente per Italiano. Non era una partita facile, è sempre così in Europa, soprattutto fuori casa. L’abbiamo controllata e fatto due gol, loro sono andati forte nella seconda parte, ma noi abbiamo fatto un gran match".

Anche Lykogiannis evidenzia l’importanza della vittoria e poi guarda avanti, con il ciclo di partite complicato che è ancora in corso e la Fiorentina all’orizzonte domenica al Franchi: "Siamo molto contenti, questa vittoria che ci dà fiducia. Ora dobbiamo riposare perché domenica abbiamo un’altra gara fuoricasa importante. Vogliamo andare là a fare risultato". Il greco poi ha parlato anche della consapevolezza della squadra: "Sicuramente bisogna migliorare in tante cose. L’abbiamo dimostrato, quando ci sono le difficoltà bisogna stare insieme e guardare avanti. Sappiamo di essere forti, abbiamo finito questa partita con tre punti importanti".

Gianluca Sepe