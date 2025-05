Mostra fotografica "Campioni – Ha vinto Bologna" celebra la stagione trionfale

Il debutto sotto l’acqua contro lo Shakhtar alla sinistra, la rovesciata di Orso appena dietro l’angolo, mentre in fondo al corridoio c’è Saputo che bacia la Coppa Italia. No, non è un sogno, ma la mostra fotografica "Campioni – Ha vinto Bologna", che ripercorre i momenti più emozionanti della straordinaria stagione appena vissuta, realizzata attraverso gli scatti d’autore di Maurizio Borsari, Michele Finessi e Gianni Schicchi, e inaugurata ufficialmente ieri mattina, con tanto di taglio del nastro, da Joey Saputo e Claudio Fenucci.

Dalle notti magiche di Champions, da Liverpool a Lisbona passando per Birmingham, fino al trionfo del 14 maggio all’Olimpico, nella notte dei miracoli. Dentro e dietro ogni immagine una storia, unica e significativa, come il sorriso di Dallinga dopo il gol al Borussia Dortmund, una delle tante che hanno reso questa stagione indimenticabile.

"Penso che l’immagine con la coppa sia la più indicata: è la mia foto dell’anno, più bella di quella non ce n’è", non ha dubbi l’ad Fenucci, sul quale sia la più iconica della stagione, anche se il tema caldo è un altro in questi giorni in città, e riguarda il rinnovo di mister Italiano.

Tornando alla mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 7 giugno, con tifosi, appassionati e visitatori che potranno vivere un’esperienza ancora più immersiva grazie a un QR code posizionato accanto a ciascuna fotografia: inquadrandolo, infatti, sarà possibile ascoltare direttamente dal proprio smartphone il racconto dell’immagine dalla voce dei protagonisti.

Giovanni Poggi