Mostra fotografica 'Campioni-Ha vinto Bologna' prorogata: Coppa Italia in esposizione

Gli scatti d’autore di un’impresa che fatto la storia adesso ‘raddoppiano’ visto il successo di pubblico di questi giorni. E oggi e domani in Salaborsa si preannunciano molti altri scatti, in forma di selfie dei tifosi, per posare vicino allo sfavillante trofeo della Coppa Italia. In Salaborsa si sono recati in tanti in questi giorni per visitare la mostra fotografica "Campioni-Ha vinto Bologna", che ripercorre l’indimenticabile stagione rossoblù attraverso gli scatti di Gianni Schicchi, Maurizio Borsari e Michele Finessi. Il boom di visitatori è stato tale che la rassegna è stata prorogata di una settimana: la mostra doveva terminare dopodomani e invece resterà aperta fino a sabato 14 giugno. L’accesso alla mostra, allestita nella piazza coperta della Salaborsa, sarà consentito dalle 9 alle 20. Vale anche per oggi e domani, quando alle foto sulla cavalcata rossoblù si aggiungerà un ospite d’eccezione: nientemeno che il trofeo della Coppa Italia conquistata il 14 maggio all’Olimpico, che per un paio di giorni lascerà le stanze blindate di Casteldebole. Oggi e domani i visitatori potranno così vedere da vicino l’ambito trofeo in tutta la sua luccicante bellezza. E quando ti ricapita di allungare (simbolicamente) la mano su una Coppa che in casa rossoblù mancava da 51 anni?

La mostra fotografica ripercorre l’intera stagione 2024-25, dalle indimenticabili notti di Champions League agli ultimi atti della Coppa Italia, passando per le 38 partite di campionato. Inoltre tramite un ‘Qr code’ i visitatori potranno ascoltare sul proprio smartphone la descrizione di ogni immagine dalla voce dei protagonisti. La Coppa no, è muta. Ma in questo caso non servono le parole.

