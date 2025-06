Napoli e Bologna: Ndoye tra mercato e nazionale, Osimhen in bilico

Napoli chiama (ma piange pure, se non dovessero arrivare i soldi degli arabi per Osimhen), Ndoye risponde. Dan a onor del vero risponde con la professionalità e la diplomazia che in questa fase del mercato è d’obbligo. Della serie: bello che il Napoli mi pensi ma io adesso penso alla nazionale al Bologna. E che sarà sarà. Succede in coda al 4-2 della Svizzera nell’amichevole col Messico, giocata sabato notte nella fornace di Salt Lake City (30 gradi da quelle parti fanno notizia), prima tappa della tournée americana della selezione del cittì Yakin.

Ndoye, schierato tra i titolari insieme a Freuler (Aebischer invece è rimasto in panchina), al 71’ ha segnato il gol del 3-1 con una conclusione di sinistro che ha beffato il portiere messicano sul primo palo. Due minuti dopo Yakin lo ha sostituito e a fine gara il rossoblù, rispondendo alle domande della tv nazionale svizzera, ha provato ad andare in via dribbling alle sirene napoletane, non chiudendo però affatto alla possibilità di congedarsi dal Bologna: "Dove giocherò a settembre? Questo non lo so. Adesso penso solo alla nazionale e a fare un po’ di vacanze, poi vediamo. Il Napoli mi vuole? Quando una squadra che ha vinto lo scudetto e un allenatore come Conte mi vogliono è sempre una cosa bella, ma al momento sono un calciatore del Bologna e gioco per la nazionale, quindi penso solo a questo".

Insomma, testa alla Svizzera e al Bologna: ma del diman non v’è certezza. Da ieri nemmeno il Napoli ha la certezza di incassare i 75 milioni dell’Al-Hilal per Osimhen. Quando col club saudita sembrava tutto fatto è entrato sulla scena il diretto interessato, ovvero l’attaccante nigeriano, che in queste ore, a sorpresa, avrebbe manifestato grosse perplessità circa l’idea di sbarcare in Saudi Pro League. L’eventuale no di Osimhen toglierebbe liquidità al mercato di De Laurentiis, che oltre a Ndoye ha messo nel mirino Beukema.

Per Casteldebole Ndoye non vale meno di 50 milioni e per Beukema non si può scendere sotto i 30. Per l’olandese non c’è solo il Napoli: davanti all’uscio di Casteldebole c’è la fila. La contromossa rossoblù è l’adeguamento (corposo), con allungamento del contratto, proposta che presto sarà sul tavolo dell’agente del difensore olandese. Basterà per convincerlo a restare?

Intanto sulla presenza di Giovanni Sartori, o uno dei suoi emissari, sabato sera a Zenica per guardare dal vivo Edin Dzeko protagonista in Bosnia-San Marino (l’attaccante è entrato in campo al 62’ e quatto minuti dopo ha segnato il gol del definitivo1-0) Casteldebole ieri era più ermetica di un verso di Ungaretti. L’interesse per il trentanovenne Dzeko però è concreto e rappresenta la pista B ove non si riuscisse ad arrivare a una punta giovane, vedi Pio Esposito, Piccoli o Colombo. Un canale di dialogo con Dzeko insomma c’è: il seguito è ancora tutto da scrivere.