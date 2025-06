Mercato Bologna news: Beukema-Ndoye, 70 milioni non bastano. Su Dzeko pure i Viola e la Roma

Non bastano 70-75 milioni al Napoli per assicurarsi Beukema e Ndoye: il Bologna fa muro e dice ancora no, ma il club di De Laurentiis, seppur non con offerte ufficiali, prosegue il pressing per centrale ed esterno messi in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte.

Non bastano neppure 2 milioni di euro di ingaggio per lo svincolato Dzeko, però: è di ieri la notizia che l’agente Lucci, oltre che con i rossoblù, abbia proposto e aperto un tavolo pure con Fiorentina e Roma, quest’ultima piazza in cui il bosniaco sarebbe di ritorno. La porta Dzeko, per il Bologna, non è chiusa, ci saranno nuovi incontri e dialoghi al riguardo, ma il segnale è lanciato, da parte di chi ne cura gli interessi: i due milioni di euro di ingaggio, ad oggi tetto alla voce stipendi del club rossoblù, per un giocatore che pure ha toccato quota 39 anni ma che nell’ultima stagione ha realizzato 21 reti tra campionato turco e competizioni europee potrebbero non bastare.

D’altro canto, il Bologna batte pure le piste che portano ad attaccanti italiani ed esteri tra i 19 e i 26 anni, potendo contare su un Dallinga da valorizzare e su un Castro in rampa di lancio: Pio Esposito (19) rischia di essere sfumato e di essere gioiello che l’Inter di Chivu valorizzerà, ma fino al termine del mondiale per club ci sono speranze, così come ce ne sono per il fratello Sebastiano (22), per Pinamonti (26), che potrebbe far ritorno dal Genoa al Sassuolo, senza contare gli interessamenti per Ivanovic (21) dell’Union Saint Gilloise e Carrizo (19) del Velez.

A proposito di colpi a costo zero: ragionamenti in corso a Casteldebole per Hakim Ziyech (32), ex Ajax e Chelsea, di ritorno dal Qatar, ma pure quest’ultimo è stato offerto non solo al Bologna. Valutazioni in corso, perché Ndoye è sempre più nel mirino del mercato. I 35-40 milioni offerti dal Napoli non bastano. Napoli che ha provato nelle ultime ore a sondare il terreno per la doppietta Beukema-Ndoye mettendo sul piatto i 70-75 milioni incassati a gennaio dal Psg per Kvaratshkelia. Niente da fare e se i due non si metteranno di traverso, non ci sarà apertura. Non per Beukema, che il Bologna intende trattenere.

Diverso il discorso per Ndoye, per il quale però la valutazione parte da 50-55 milioni, dato che iniziano a sondare il terreno i club inglesi. In caso di partenza di Ndoye, il rilancio di Ziyech, trequartista che può giocare anche a destra, potrebbe essere una soluzione, dal momento che a sinistra possono giocare Dominguez e Cambiaghi e serve pure un trequartista in più. Ma Ziyech è stato proposto pure a Fiorentina e Milan e Suslov (22) del Verona resta nei pensieri di Italiano per giocarsi un posto con Odgaard sulla trequarti, aspettando di capire che ne sarà di Fabbian, su cui fino al primo luglio penderà il diritto di recompra dell’Inter di Chivu, il tecnico che lanciò il centrocampista nella Primavera ai tempi dell’Inter. Il tutto mentre si avvicinano gli annunci dei rinnovi di Lykogiannis e De Silvestri e con il Bologna che ha avanzato la proposta di un nuovo prestito con diritto di riscatto per Pobega (riscatto da 6-7 milioni) al Milan.