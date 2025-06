Ndoye, sorpasso tedesco. Il Napoli non alza l’offerta. E il Dortmund si fa sotto

Il Bologna tiene duro con il Napoli e il Borussia Dortmund ne approfitta: sondaggio dei gialloneri per Dan Ndoye e da qui al weekend si capirà se il club tedesco potrà inserirsi nella partita tra Bologna e Napoli.

Come già un anno fa per Calafiori e Zirkzee, la strategia della dirigenza rossoblù è chiara: se bisogna vendere, bisogna farlo alle cifre migliori possibili, che spesso possono arrivare da Premier League e dalle big di Germania e Spagna.

Per Ndoye, il Napoli non è arrivato a un’offerta 40 milioni, il Bologna tratta a partire dai 50. Ne ha chiesti 80 per la coppia Beukema-Ndoye, con i partenopei che non sono arrivati a 65. E’ una distanza ancora profonda. E questo inserimento estero potrebbe cambiare le carte in tavola. Il Bologna non è sorpreso: già dopo la sfida di Champions del Dall’Ara, il ceo del Dortmund espresse gradimento per Ndoye. Ora i gialloneri hanno mosso un primo passo: sondaggio con l’agente del calciatore svizzero. Il Napoli resta avanti per ora nella corsa, forte di un accordo e di un gradimento del calciatore, e non è poco.

Ma ora urge il rilancio, per non rischiare il sorpasso. Il Napoli, intanto è a un passo dalla chiusura dell’esterno sinistro d’attacco Lang, dal Psv, per 28 milioni, ma non abbandona la pista Ndoye, dovendo acquistare due ali. Ha sondato Sancho e Chiesa: segno che il diesse azzurro Manna riflette se alzare o meno la posta.

Sono giorni decisivi per l’eventuale asta: anche dagli agenti di Ndoye filtrano nuovi sondaggi dall’Inghilterra. Il Napoli ha provato a inserire contropartite come il terzino destro Zanoli (24), l’attaccante dell’under 21 Ambrosino (21, nell’ultima stagione in prestito a Frosinone) e Lindstrom (26, di rientro dall’Everton), ma il Bologna ha rifiutato, preferendo trattare eventuali calciatori a cui è interessato a parte e volendo incassare solo denari: non a caso ieri ci sono stati contatti diretti con il Lugano per il terzino destro Zanotti (22). Il Bologna sta lavorando forte su di lui: ha offerto un contratto quadriennale e si cerca di convincere il Lugano ad accettare 6-7 milioni più bonus, al posto dei 10 richiesti.

Se Ndoye a Napoli dovesse sfumare, con i 35 milioni messi sul tavolo per Ndoye potrebbe però portare a casa Beukema, recapitando l’offerta che non si può rifiutare e che potrebbe far esporre l’olandese, che fin qui, proprio come Ndoye, ha dato il gradimento ai partenopei, ma non si è mai intromesso nella trattativa. Il Bologna si è mosso proponendo all’Az 15 milioni per Ruben Van Bommel (20): non bastano, gli olandesi partono da una valutazione di 20 milioni più bonus. Ma ad oggi Van Bommel non ha sciolto le riserve. Il Bologna attende, sapendo che la volontà del calciatore sarà la chiave per l’eventuale assalto. Stesso discorso vale Wimmer (24) del Wolfsburg.