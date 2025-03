Negativi i precedenti con il fischietto. L’arbitro sarà Zufferli di Udine. Debuttò in A proprio con i rossoblù

Luca Zufferli della sezione di Udine, il fischietto designato per la sfida di oggi, del Dall’Ara conserva dolci ricordi: in questo stadio ha debuttato in A, purtroppo per il Bologna nel giorno in cui, il 12 febbraio 2023, i rossoblù di Motta s’inchinarono per 0-1 al Monza. Altro precedente infausto in Coppa Italia: il 16 agosto 2021 fu lui ad arbitrare il Bologna-Ternana che vide l’eliminazione al primo turno dei rossoblù di Mihajlovic ai rigori (4-5).

In questa stagione l’arbitro friulano ha già collezionato 12 gettoni in serie A. L’unica volta in cui Zufferli ha incrociato il cammino degli isolani risale al 25 febbraio 2023: un Venezia-Cagliari di serie B finito 0-0. Var e Avar oggi saranno, rispettivamente, Meraviglia e Fabbri.