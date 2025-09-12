Nel mirino le decisioni di Milan e Inter, che impediscono a decine dei loro ultras di abbonarsi. Solo 500 tifosi andranno al Meazza

Dai trentamila dell’Olimpico ai cinquecento del Meazza. Questo è il dato dei biglietti di curva ospiti del terzo anello del Meazza venduti fino a ieri. Di fronte c’è sempre il Milan, ma non è più tempo, e soprattutto non è partita, da esodo oceanico.

Non è certo scarso amore per i colori rossoblù o poca voglia di mettersi in viaggio per l’ennesima partita giocata all’ora di cena, scenario a cui, obtorto collo, tutti i tifosi del calcio si sono dovuti abituare.

Dietro la scarsa presenza di tifosi rossoblù a Milano, c’è la scelta precisa dei gruppi della curva Bulgarelli di disertare la trasferta, con annesso invito a fare altrettanto esteso a tutti i tifosi rossoblù, come forma di protesta contro le decisioni di Milan e Inter, che a seguito degli effetti dell’inchiesta ‘Doppia curva’ sulle pesanti infiltrazioni della ‘ndrangheta nelle curve rossonera e nerazzurra ha inserito in ‘black list’ decine di ultras, impedendo loro di abbonarsi nei settori che tradizionalmente li ospitano.

"Non vogliamo che ciò che è capitato a Milano venga usato per azzerare tutto il movimento indiscriminatamente – hanno scritto in un comunicato i gruppi della curva rossoblù –. E’ un precedente pericoloso per tutti".

L’invito a disertare la trasferta spiega i poco più di cinquecento biglietti di settore ospiti fin qui staccati. Per il settore ospiti (biglietto a 14 euro) c’è tempo fino alle 19 di domani, ma poiché non ci sono restrizioni i bolognesi possono acquistare tagliandi in tutti i settori.

