Nell’Italia insieme a lui c’è anche Fabbian, gli altri convocati sono: Skorupski, Lucumi, Vitik, Heggem, Freuler, Ferguson e Moro. Gli allenamenti riprendono mercoledì. Orsolini guida la carica dei nove nazionali rossoblù

Quando mercoledì alle 11 Vincenzo Italiano radunerà la squadra a Casteldebole per la ripresa degli allenamenti di fatto si ritroverà ad allenare un gruppo senza i centrali di difesa e quasi tutto il centrocampo. Onore e oneri delle convocazioni i nazionali, che danno lustro e accrescono il valore dei calciatori ma ne fanno dei fantasmi durante le soste del campionato.

I nazionali rossoblù in giro per il mondo a questo giro saranno nove: Skorupski, Lucumi, Vitik, Heggem, Freuler, Ferguson, Moro, Fabbian e Orsolini (nella foto, più i due portieri della Primavera Pessina e Happonen).

Senza tre difensori centrali di ruolo, peraltro tutti e tre potenziali titolari, e con quattro centrocampisti, anch’essi potenziali titolari, lontano da Casteldebole Italiano dovrà chiedere aiuto alla Primavera per cominciare a preparare la trasferta del 14 settembre al Meazza col Milan. Non dimenticando che il tecnico deve già fare i conti con tre infortunati: Casale (nel dubbio difensore centrale pure lui), Holm e Immobile. Calma e gesso. La sosta può servire a Bernardeschi a migliorare la condizione, per farsi trovare pronto alla sua prima maglia da titolare.

E in questa chiave sarà utile anche a Odgaard, fin qui copia sbiadita dell’Odgaard vero. Per non parlare di Rowe, l’ultimo arrivato in casa rossoblù che ha bisogno di cominciare a conoscere la macchina in cui presto dovrà salire da protagonista.

Quanto ai nazionali, occhi puntati su Orsolini e Fabbian e alla causa di una nazionale azzurra che alle sfide con Estonia (venerdì 5) e Israele (lunedì 8) chiede i primi segnali di risveglio firmati Gattuso e una speranza di Mondiale.

E occhi su Heggem, la cui Norvegia capolista del girone degli azzurri dopo il test amichevole con la Finlandia affronterà la Moldavia in una gara che viceversa sposta anche per noi.

