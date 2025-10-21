News dalla Romania. Steaua nella bufera, l’allenatore è in bilico e il patron Becali detta la formazione

Decisamente non ci si annoia in casa Steaua. Con l’allenatore Elias Charalambous che dopo il ko di sabato sul campo del Metaloglobus (1-2 contro il fanalino di coda del torneo) cammina sul bordo di un vulcano e l’ancora più vulcanico proprietario, l’ex politico George Becali, che ‘spiffera’ la formazione anti-Bologna ai giornali confermando le posizioni in bilico di allenatore e vice allenatore (Mihai Pintilii).

Dopo il rovinoso scivolone di sabato l’Fcsb (l’etichetta è cambiata nel 2017) è in crisi nera, inchiodata al dodicesimo posto in classifica per via dei soli 13 punti raccolti nelle prime 13 giornate di Super League. Un rendimento inaccettabile per i campioni in carica della serie A rumena, che avevano già vinto il titolo nel 2023-24 e che dall’alto dei loro 28 ‘scudetti’ rappresentano il club più titolato del Paese.

"I tifosi hanno ragione ad essere arrabbiati ma cosa dovrei fare, cambiare l’allenatore nel bel mezzo di una competizione europea?", ha detto Becali ragionando sulla posizione del tecnico Charalambous. Con il suo centrocampista Dario Olaru, nazionale rumeno, Becali è stato ancora più duro: "Passava tutti i palloni agli avversari, sembrava un ex calciatore".

Ieri Fanatik, un sito molto popolare in patria, riportava tra virgolette le parole con cui Becali di fatto dettava l’undici titolare di giovedì al proprio allenatore, indicando nel dettaglio nomi e ruoli. Charalambous obbedirà?

m. v.