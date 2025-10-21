Niam ha vinto il mondiale under 20 disputato in Cile. Byar, tesoro rossoblù. Iridato con il Marocco

Non capita tutti i giorni di avere tra i propri tesserati un campione del mondo. E così in queste ore a Casteldebole brindano, perché Niam Byar, centrocampista rossoblù classe 2005 che in questa stagione gioca in prestito al Foggia, si è laureato campione del mondo con il Marocco Under 20.

Nella notte tra sabato e domenica, nell’atto finale della competizione che si è giocata in Cile, la selezione africana ha piegato nientemeno che l’Argentina rifilandole un secco 2-0, frutto della doppietta di Yassir Zahiri, talentuoso attaccante in forza al Famalicao, club della Primeira Liga portoghese. Titolarissimo nell’undici che è salito sul tetto del mondo c’è anche Byar, centrocampista duttile del 2005 che abbina fisicità a qualità tecniche fuori dal comune, tali da meritarsi a Casteldebole prima le attenzioni di Thiago Motta e a seguire quelle di Vincenzo Italiano, che nel luglio 2024 aggregò al ritiro di Valles.

Byar in Val Pusteria rubò gli occhi anche ai tifosi segnando un gol da fuori area in amichevole e poi rientrò nei ranghi della Primavera con cui in due stagioni ha realizzato 11 reti in 60 partite. A Casteldebole è arrivato nell’estate 2023, acquistato dal Reims. Avendo la doppia nazionalità Byar, che è legato da un contratto col Bologna fino al 2028, prima ha giocato nelle selezioni giovanili di Francia e in seguito ha optato per il Marocco, seguendo un percorso simile a quello di Adam Masina, cresciuto nel vivaio di Casteldebole (oggi è al Torino) e nazionale marocchino.

A proposito di ex rossoblù: Delio Rossi, che oggi allena il Foggia in C, a Byar fin qui ha concesso solo due spezzoni di partita prima che il ragazzo partisse per i Mondiali ‘Sub 20’, dove Niam è stato protagonista assoluto. Suo il penalty decisivo nella vittoria ai rigori in semifinale con la Francia.

