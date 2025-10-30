Niccolini guarda avanti. "Poco lucidi e mai veloci succede giocando spesso. Ma a Parma sarà diverso»

"Conservare sempre la stessa lucidità giocando ogni tre giorni e dovendo cambiare tanti giocatori è difficile", ammette Daniel Niccolini. Ed è lo stesso disco che verosimilmente ha suonato nel ventre del Dall’Ara Vincenzo Italiano, leone in gabbia appena dimesso dall’ospedale che ieri ha riassaggiato da vicino gli antichi sapore del pallone: a fianco della squadra al mattino a Casteldebole per la rifinitura e a stretto contatto con i suoi ragazzi anche ieri sera, quando il tecnico ha tenuto il sermone pre-gara nel chiuso dello spogliatoio (unico riparo sicuro per chi è appena guarito da una polmonite) e poi ha assistito alla sfida comodamente seduto davanti al televisore, nella sala riunioni riservata allo staff tecnico, senza rinunciare ovviamente a parlare al gruppo sia nell’intervallo che a fine gara.

Italiano insomma c’è: è il suo Bologna che ieri c’era un po’ meno del solito. Succede anche nelle migliori famiglie, specie se di fronte c’era un Toro solido come il granito che non ha concesso nulla allo spettacolo e ha puntato dritto all’obiettivo del ‘non prenderle’.

"Abbiamo incontrato una squadra molto fisica che sta attraversando un ottimo momento – ammette Niccolini –. A noi è mancata un po’ di lucidità e di velocità nella circolazione della palla, qualità che sarebbero servite per bucare il loro blocco basso. Diciamo che ci è mancato il guizzo vincente, la giocata del singolo che in questi casi può risolvere la partita".

Ma nessun dramma, nonostante la doppia frenata di Firenze e di ieri. "Ci prendiamo questo punto e prepariamo il derby col Parma, dove vogliamo fare una grande partita", taglia corto il secondo di Italiano.

Che poi analizza il rendimento di alcuni dei suoi, prima di rispondere in modo un po’ sibillino sulla salute di Immobile. "Quando torna? Bella domanda – sorride il tecnico –. Forse la prossima settimana, sennò vediamo dopo la sosta".

Del diman (di Immobile) non v’è certezza. E del presente di Bernardeschi? "Per me oggi Federico ha fatto una buonissima partita – aggiunge –. Si è sacrificato tanto in fase difensiva e ha impegnato due volte Paleari".

Basta? Facciamocelo bastare, anche perché il titolare del ruolo, Orsolini, nel secondo tempo ha fatto quasi scena muta.

Sul cambio Castro per Dallinga nell’intervallo: "Non era programmato, lo ha deciso il mister dopo aver visto com’erano andate le cose nel primo tempo".

Non erano andate benissimo, ma non è che dopo siano cambiate in meglio. E qui il discorso scivola sul volenteroso, ma sterile, Dominguez.

"Vale il discorso fatto per gli altri – allarga le braccia Niccolini –. Non era facile entrare dalla panchina e trovare spazi contro n avversario tutto schierato dietro la linea della palla".

Sarà per la prossima volta: vedi il viaggio di domenica al Tardini. Con Italiano in panchina?

"Adesso ci prendiamo un giorno di riposo – conclude Niccolini – e poi vediamo come sta il mister venerdì (domani, ndr), quando torneremo ad allenarci. Lì capiremo se tornerà in panchina col Parma o col Brann giovedì in Europa League".