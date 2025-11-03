Niccolini, tutto orgoglio e certezze: "La vittoria di un grande gruppo"

Del gol subito dopo 13 secondi avrebbe fatto volentieri a meno. "Ma se vogliamo pensare che sia servito per reazione diciamo che va bene così. In realtà non è vero: avrei preferito non prenderlo, anche se il fatto che dopo la squadra abbia giocato come se fosse 0-0, senza disunirsi, creando occasioni da gol, con lucidità e controllo racconta della solidità, della serietà e della consapevolezza di un gruppo che si riconosce nella filosofia a prescindere dagli interpreti. Perché poi abbiamo cambiato otto giocatori rispetto alla gara precedente". Daniel Niccolini consegna la sua fotografia della gara e del Bologna.

Il Bologna vola, torna al quinto posto. Soprattutto offre una prova di maturità. Italiano c’è, ma come già con il Torino guarda la sfida dagli spogliatoi, dopo essere sceso dal pullman con mascherina protettiva indossata, segno che la polmonite è problema non ancora risolto. Ma è risoluto il Bologna, che ha un’identità e la solidità di non tremare: di fronte allo svantaggio, reagisce con la terza vittoria nelle ultime 4 trasferte, la seconda senza Italiano in panchina. Con Niccolini in panchina, due pari e due vittorie. Anche questo significa essere squadra, squadra forte e matura.

"Siamo molto contenti, vincere qui non era facile, abbiamo avuto tante buone risposte dai nostri ragazzi. Il gruppo è serio, i nuovi arrivati si stanno integrando al meglio, e la nostra filosofia si riconosce sempre".

Il Bologna vola in campo e in classifica. E pure nella classifica marcatori. Così, dopo gli elogi delle scorse giornate per un Orsolini capocannoniere per una volta appannato, a Parma è Castro a strappare applausi: "Santi è un giocatore forte e ancora molto giovane. A volte non riesce sempre a leggere i momenti della partita ma oggi ha fatto una grande prestazione, sta crescendo. Anzi, continua a crescere". Trascinante, il nove, il Bologna è quinto, a 4 punti dal Napoli prossimo avversario in campionato, ma Niccolini non si stupisce di fronte alla classifica: "Il telaio dell’anno scorso c’era, questo è un gruppo che lavora a testa bassa anche nei momenti di difficoltà. In campo si vedono i risultati, sono una conseguenza".

Arrivano anche i complimenti per Rowe e Heggem: "Rowe si è calato bene nella partita, era in ritmo e ha giocato con i compagni e pure Heggem ha qualità importanti". Sarebbe una domenica perfetta, se non fosse per una nota stonata: l’infortunio alla spalle di Freuler, costretto al cambio: "Quando è uscito gli ho chiesto se avesse avuto la sensazione che gli fosse uscita la spalla, mi ha risposto che non è sicuro, ma che aveva avuto quella sensazione". Oggi sono previsti gli esami, che se oltre le sensazioni, anche le manovre sull’articolazione del dottor Sisca hanno fatto temere il peggio.