Niccolini, una notte indimenticabile. "Volevamo i tre punti per Vincenzo. Potevamo chiuderla dopo un tempo. Siamo stati bravi a stringere i denti»

(Romania)

La prima vittoria da allenatore in prima non si scorda mai. Così come Daniel Niccolini non dimenticherà mai la notte in cui ha regalato, insieme ai suoi ragazzi, il premio di una vittoria sofferta ma meritata a un uomo, Vincenzo Italiano, che ancor prima che un capo-allenatore per lui è un amico.

"Ci tenevamo tanto a vincere per dedicare questi tre punti al mister – dice Niccolini –. Sappiamo come lui vive il calcio e quanto sta soffrendo a stare lontano dal campo e dalla sua squadra. Speriamo di poterlo riavere al più presto con noi".

Tutto è bene quel che finisce bene e la vittoria è il giusto premio a chi ha costruito molte più occasioni da gol: ma la sofferenza non è mancata.

"Siamo partiti molto bene – aggiunge – e potevamo chiuderla sia nel primo tempo, facendo il 3-0, sia nella ripresa dove abbiamo sfiorato più volte il 3-1. In partite come queste bisogna saper soffrire, anche perché il campo nel secondo tempo stava diventando brutto e lo stadio spingeva la Steaua. Però, se analizziamo le occasioni, noi ne abbiamo avute tante fino all’ultimo mentre, gol a parte, non ricordo parate di Skorupski".

Tutto innegabilmente vero. Così com’è vero che nel primo tempo a Italiano davanti al televisore saranno schizzati i valori alle stelle assistendo al Grande Spreco di Orsolini.

"In certe occasioni bisogna essere più altruisti – ammette Niccolini –. Ma oggi gliela possiamo perdonare".

Se Orso non ha trovato il gol che cercava ci sono due giganti rossoblù che hanno firmato con le loro giocate (e con le loro corse) la notte di Bucarest: Odgaard e Dallinga.

Sentite cosa dice Niccolini del tuttocampista danese: "In questa rosa abbiamo tanti doppioni, nel senso di due giocatori per ogni ruolo: in qualche caso ne abbiamo perfino tre. Ma Jens per caratteristiche è unico. E il bello è che fa anche gol".

Poi c’è Thijs, che sentendo aria di vecchio continente ha ritrovato il fiuto delle notti migliori che aveva firmato col Tolosa in Europa League.

"Dallinga ha fatto una partita a tutto campo – concorda Niccolini –. Ha lavorato tanto per i compagni, ha fatto un assist, ha fatto un gol e poteva anche farne un secondo. E’ un ragazzo sempre positivo, si allena molto bene e ha qualità che in campo adesso si vedono".

I giornalisti romeni, un po’ inveleniti con Treimanis, gli chiedono quanto abbiano inciso le decisioni dell’arbitro sull’esito della partita. Ma il vice di Italiano non cade nella trappola: "E’ stata una partita molto maschia e molto combattuta. Ci sono stati tanti interventi fallosi ma non penso che l’arbitro abbia influito sul risultato".

In ogni caso missione compiuta. "E’ una bella vittoria", chiosa Niccolini, che però non avrà nemmeno il tempo di festeggiare i primi tre punti del Bologna in Europa.

Domenica si va a Firenze: la sua Firenze. Col vento in poppa, perché questo gruppo adesso ha imparato a volare anche fuori dai confini nazionali: ma consapevole che ogni partita rappresenta un nuovo esame. Questo gli ha insegnato il suo amico, e maestro, Italiano. Mai così orgoglioso di lui, probabilmente, come questa notte.