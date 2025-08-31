Nico Paz irretito, Vojvoda spinge . Morata entra, ma non incide mai
Butez 6 Può solo guardare il colpo di testa di Fabbian spegnersi di poco alto, c’è su Orsolini e Castro.
Van der Brempt 5,5 Fuori dopo 27 minuti per un risentimento alla coscia sinistra, fin lì soffre le sgasate di Cambiaghi.
Ramon 5 Si perde Fabbian su corner, che va a centimetri dal gol, si lascia scappare Castro e trova l’assist per Orsolini. A fine partita Heggem gli toglie la palla dell’1-1.
Kempf 6 Soffre la mobilità di Castro ma se la cava meglio di Ramon, senza errori.
Valle 5 Soffre per tutto il primo tempo, ma tiene botta. A inizio ripresa perde Orsolini una volta di troppo ed è vantaggio rossoblù.
Da Cunha 5,5 Moro e Fabbian gli tolgono respiro e gli mettono pressione.
Perrone 5 Male. In impostazione regala un paio di palloni a Fabbian e Cambiaghi che costano pericolose ripartenze. Freuler vince il duello diretto. Nervoso rimedia un giallo, sostituito all’intervallo.
Vojvoda 6,5 Il più vivace, va via a più riprese a Lykogiannis, cerca cross e non va lontano dal palo con una conclusione dal limite. Intraprendente.
Paz 5 Stretto nella gabbia tra Heggem e Moro, prima, e Lucumi poi, gira senza trovare spazi per accendersi davvero e quando Douvikas lo manda in porta si fa recuperare. Anche in una giornata no trova comunque l’assist per Ramon.
Rodriguez 6 Spedisce alto il cross di Vojvoda, ma trova spunti interessanti per provare ad accendere Douvikas e Paz. E nella ripresa sfiora il gol in un paio di occasioni. Ultimo a mollare.
Douvikas 5,5 Si batte, non sempre lucido e preciso. Manda in porta Paz, che si fa recuperare, ma quando Rodriguez gli offre l’imbucata controlla male e cestina una potenziale occasione.
Smolcic 6 Fa il suo.
Roberto 6 Con lui a inizio ripresa il Como crea.
Kuhn 5 Ha un paio di occasioni, si fa recuperare.
Morata 5 Fuori condizione, non incide. Baturina ng.
All. Fabregas 5 Come già a febbraio, viene incartato da Italiano. Prova ad aggiustare il il tiro in corsa: ci riesce con Roberto, non togliendo Vojvoda. Il Bologna merita, il Como cambia volto in peggio rispetto alla gara interna con la Lazio, nonostante l’arrembaggio finale.
Voto squadra 5,5.
Marcello Giordano
