Nicolò alla prima rete in rossoblù e dopo l’infortunio. Lucumi: "Il mister mi ha aiutato a ritrovare fiducia». Cambiaghi: "E’ un gol-liberazione. Che bello tutti quei tifosi con noi»

Ottantasei minuti giocati nelle ultime tre partite. Tanti ne sono bastati a Nicolò Cambiaghi per dimostrare che la scelta di puntare su di lui quest’estate era stata corretta. Perché al netto dell’infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi per praticamente metà stagione, l’ex Empoli ha già dato il suo apporto alla causa con tre prestazioni in crescendo e le statistiche che recitano tre assist ma soprattutto un gol, quello segnato al Bentegodi ieri, che si è rivelato quanto mai decisivo.

"È stato un periodo difficile per me e il gol è una liberazione – ha sottolineato il 24enne –. Ho sempre sentito la vicinanza di tutti, mi sono ripreso e questa rete è stata una grande soddisfazione. Lavoriamo tutti i giorni per arrivare il più in alto possibile in classifica, ce la mettiamo sempre tutta". L’esterno offensivo, che con le sue giocate ha messo in difficoltà il Verona, ha voluto dedicare anche un pensiero ai tanti tifosi arrivati in Veneto, sottolineando ancora una volta l’importanza del loro apporto per la squadra. Oltre a questo, Cambiaghi ha evidenziato anche quanto sia stato fondamentale ritrovare i tre punti lontano dal Dall’Ara: "I tifosi ci fanno sempre sentire a casa. Siamo felicissimi di essere tornati alla vittoria in trasferta, questi sono punti importanti per la classifica. In settimana ci abbiamo lavorato molto e siamo contenti di essere riusciti a portare a casa il risultato. Tutti insieme possiamo fare grandi cose".

E se l’ala rossoblù è stata decisiva con la sua rete, in difesa c’è chi ha saputo reggere l’urto riscattando anche alcune prove opache offerte nelle precedenti uscite. Jhon Lucumi sembra infatti aver ritrovato lo smalto perduto, attento e preciso nelle chiusure, come in quella su Sarr: "Penso che abbiamo fatto tutti una grande partita ed è per questo che possiamo tornare con tre punti a casa. Andiamo avanti partita dopo partita, c’è grande gruppo".

Lo stesso difensore colombiano poi ha spiegato come abbia fatto a ritrovare serenità in campo: "Italiano mi ha aiutato, ma anche il gruppo mi è stato vicino per ritrovare questa fiducia e poter tornare al mio livello. Sono cose che succedono nel calcio, ogni giorno bisogna lavorare per migliorare le giocate che prima non erano giuste per la squadra. Se giocheremo sempre così potremo fare qualcosa di straordinario".

La squadra tornerà ad allenarsi mercoledì alle 11 a Casteldebole.