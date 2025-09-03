Niente Ciro in Europa League. Immobile fuori dalla lista di Italiano. Esclusi pure Lollo, Benja e Sulemana

Il dado è tratto: Ciro Immobile fuori dalla lista per l’Europa League. Era l’ultimo dubbio, scelta dolorosa e sgradita, ma ritenuta forzata: le altre erano già state prese. Il Bologna ha comunicato nella giornata di ieri alla Uefa la lista dei giocatori a disposizione per le gare europee. Il taglio di De Silvestri, già fuori lo scorso anno in Champions era nell’aria. Come pure le esclusioni di Sulemana, colpo last minute arrivato con l’accordo che sarebbe stato escluso, insieme a Benjamin Dominguez: non a caso il Bologna aveva valutato di cederlo nelle ultime curve di mercato alla Roma, salvo poi non ritenere la proposta della Roma adeguata per andare a rinforzare una diretta concorrente. I malumori sono inevitabili. Ma anche le scelte, a Casteldebole, sono ritenute inevitabili e logiche: perché Ciro dovrà rimanere ai box fino a metà ottobre, saltando le prime tre gare di Europa League con Aston Villa, Friburgo e Steaua Bucarest, e la condizione poi da ritrovare lo avrebbe messo a rischio sulla carta anche per la sfida del 6 novembre con il Brann.

Non solo. Staff tecnico e dirigenza, dopo un confronto, hanno deciso di tagliare un giocatore per ruolo nei reparti in cui c’erano tre pedine. A destra, in difesa, possono giocare Zortea, Holm e De Silvestri: fuori quest’ultimo. Sulla fascia sinistra d’attacco, ci sono Cambiaghi, Rowe e Dominguez: out l’argentino. A centrocampo la scelta di Sulemana era stata condivisa al momento del colpo last minute, per preservare chi l’Europa l’ha conquistata sul campo: da Ferguson a Freuler, da Moro a Pobega fino a Fabbian, quest’ultimo jolly impiegabile da trequartista con Odgaard (o Bernardeschi), ma pure da mezzala e nell’ultima campagna europea Italiano ha variato assetti schierando anche il centrocampo a tre. Il nodo era quindi Immobile o Dallinga. Senza l’infortunio del compagno, l’olandese sarebbe probabilmente rimasto fuori. Dato il lungo stop, però, Italiano e il Bologna non se la sono sentita di andare con il solo Castro nella prima parte della spedizione, nonostante la possibilità di adattare Odgaard, che è esploso in rossoblù da quando Italiano gli ha ritagliato il nuovo ruolo di trequartista. Tagliare Dallinga, tra l’altro, avrebbe significato alla luce del problema di Immobile, depauperare l’investimento da 15 milioni fatto sull’olandese un anno fa.

E allora ecco l’esclusione che fa rumore, ma che conferma come tecnico e società antepongano gli interessi collettivi a quelli dei singoli: niente Europa League per Ciro Immobile, che ci ha sperato fino all’ultimo. Il Bologna paga il fatto di poter inserire un solo giocatore nell’elenco dei giocatori formati nel proprio vavaio: Ravaglia. Anche per questo Fenucci e i club italiani spingono per cambiare il regolamento nel prossimo futuro, passando da 4 calciatori di formazione italiana e 4 formati nel vivaio previsti a 6 italiani più eventuali 2 di formazione.

Oggi il Bologna tornerà al lavoro con i giocatori reduci dalle nazionali: ci saranno mal di pancia da curare, dopo le scelte relative alla lista.