Non basta un’ora di grande livello. Cambiaghi ora è il Principe Azzurro. Skorupski, un paio di capolavori. Freuler dirige col pilota automatico

Skorupski 7,5 Primo tempo con due parate impegnative per scaldare i guantoni. Ma i capolavori li firma a inizio ripresa, sventando la doppia minaccia ravvicinata di Kean. Piccoli ci prova di testa al nono minuto di recupero e Lukasz risponde con un volo d’angelo.

Heggem 6 Con le buone o con le cattive nel primo tempo mette la sordina a Kean, che però si ‘vendica’ nella ripresa facendo spesso saltare la linea dei centrali.

Lucumi 6 Vale il discorso fatto per il norvegese: primo tempo di controllo e difesa di affanni. Nessuna ‘lucumata’ però.

Miranda 6 Al 18’ chiama in causa De Gea in un tuffo spettacolare che toglie il pallone da sotto la traversa. Al 30’ si perde Ranieri ma il viola a due passi da Skorupski non trova la porta.

Freuler 6,5 L’imprescindibile va col pilota automatico. Nicolussi Caviglia nel primo tempo gli sguscia via una sola volta e lo svizzero spende un cartellino giallo. Va in sofferenza, come tutta la squadra, nella ripresa.

Ferguson 5,5 Che non sia ancora il vero Ferguson è arcinoto. Ieri è arrivata un’altra conferma: il motore non romba, ma in compenso il braccio in area si allarga troppo. Ingenuità che costa caro, perché rimette in gioco la Fiorentina.

Orsolini 6,5 Non ricorre a effetti speciali: gli basta restare sempre dentro la partita. Non è un caso che sia dentro l’azione del gol di Castro: sua la spizzata di testa che trae in inganno Pablo Marì e che diventa un assist indiretto per Santi. Mette lo zampino anche nel 2-0 (quando fa viaggiare Holm in area) e lo metterebbe anche nel 3-0 di Dallinga, poi cancellato dal Var per la sua posizione di fuorigioco.

Fabbian 6 Tanto penare, non altrettanto costrutto. Certo salta all’occhio la differenza, oggi abissale, con Odgaard.

Cambiaghi 7 Ci prova nel primo tempo da fuori area e ci riesce nella ripresa dal cuore dell’area, finalizzando alla grande un’azione magistrale. Sta prendendo confidenza con il gol.

Rowe 5 Entra e combina poco. Ma dà il peggio quando scalcia il pallone lasciando il campo quando Niccolini opta per il cambio tattico con Casale.

Dallinga 6,5 Firma il 3-0: peccato sia solo virtuale.

Bernardeschi 5 Si guadagna un rigore solare poi è in totale black-out quando respinge la rovesciata di Kean a braccia levate.

Pobega sv

Casale sv

Allenatore Niccolini 6 Due partite in una. La prima la domina, la seconda la ‘perde’ per gli orrori di La Penna, ma anche per una cattiva gestione del doppio vantaggio. Occasione sprecata.

Voto squadra 6

Massimo Vitali