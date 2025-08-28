Non c’è Santi che tenga. Scocca l’ora di Castro. Titolare contro il Como per riavvolgere il nastro

"Questo è solo l’inizio: tutti insieme!", aveva scritto sui social sabato notte a caldo, dopo la caduta dei rossoblù all’Olimpico. La caduta del Bologna, ma la parziale (nel senso di tutta da confermare) rinascita sua. E pazienza se per un crudele scherzo del destino la ripartenza di Castro poggia anche sulle disgrazie sanitarie di Ciro Immobile. Santi il suo sabato notte lo ha fatto comunque nei 67 minuti in cui ha sostituito l’infortunato Immobile al centro dell’attacco, preludio dei due mesi in cui il Bologna, alla voce centravanti, è come se avesse rimesso indietro di un anno le lancette del tempo.

Un anno fa, al via delle partite ufficiali, Immobile era un attaccante del Besiktas e a Casteldebole nelle gerarchie Castro comandava e Dallinga partiva di rincorsa, forte il primo di un campionato scoppiettante e ...debole il secondo di un avvio di avventura in rossoblù col freno a mano tirato. E un anno fa, altro scherzo del destino, c’era di nuovo il Como a battezzare il decollo della stagione di Castro, come accadrà sabato sera al Dall’Ara. Chi non ricorda i tormenti del 14 settembre 2024 al Sinigaglia, quando alla quarta giornata di campionato un Bologna balbettante che stava pagando dazio alla non scontata transizione dal calcio di Motta a quello di Italiano per un’ora abbondante fu in balia di un Como scatenato, avanti di due gol nel punteggio e assoluto padrone del campo?

Poi dalla panchina salì Castro, fin lì preservato per il debutto in Champions League con lo Shakhtar di quattro giorni dopo, e in un quarto d’ora l’argentino ribaltò la partita come un calzino e con essa, forse, un pezzetto della stagione del Bologna. Al 76’ Santi segnò il gol del 2-1 con un destro da rapinatore d’area e poi completò l’opera al 91’ difendendo un pallone con le unghie e con i denti e servendolo a Iling-Junior che firmò il definitivo 2-2. Gol e assist: da lì cominciò la stagione di Castro. Che andò a segno anche nelle due gare successive di campionato con Monza e Atalanta, antipasto di sei mesi a passo di corsa, prima dell’infortunio al piede patito a marzo in nazionale. Proprio il 16 marzo scorso Castro ha realizzato il suo ultimo gol, entrando nel sontuoso 5-0 con cui i rossoblù schiantarono la Lazio al Dall’Ara.

Sabato, giorno di Bologna-Como, da quel 16 marzo saranno trascorsi 165 giorni, con in mezzo l’estate ma anche 9 gare ufficiali di digiuno, 8 di campionato più la finale di Coppa Italia col Milan del 14 maggio all’Olimpico, che pure, ancorché convalescente, Castro ha giocato con la garra dei giorni migliori. Con Immobile al palo per due mesi, il Como di Fabregas adesso regala a Castro la grande occasione per ritrovare la strada smarrita del gol o, se non altro, quell’equilibrio offensivo che i rossoblù hanno mostrato all’Olimpico, a dispetto della sconfitta, dopo l’infortunio di Immobile e l’ingresso in campo del classe 2004 argentino.

A proposito di Argentina: senza la convocazione in tasca del cittì dell’Albiceleste Scaloni, dopo il Como Castro potrà mettere a frutto la sosta lavorando duro a Casteldebole. Altro tempo da perdere, dopo un precampionato fatto più di ombre che di luci (per il peso psicologico un po’ soggiogante del totem Immobile). non ce n’è.