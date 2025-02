Non sara’ presente. Il forfait di Scaroni dopo le polemiche

Possibile ma non ancora certa la presenza del sindaco Matteo Lepore stasera. Da Milano, invece, danno per improbabile quella del presidente rossonero Scaroni: insomma, al Dall’Ara non dovrebbe verificarsi l’incrocio tra le personalità che hanno dato vita allo scontro tra politica e calcio in occasione del rinvio della gara in programma lo scorso 26 ottobre a causa dell’alluvione e che si recupererà stasera. Lepore sancì il rinvio, Scaroni, dopo le polemiche verbali, optò per le vie legali e un ricorso al Tar con richiesta di danni. Se le indiscrezioni troveranno conferme, il rossonero eviterà il Dall’Ara e le possibili contestazioni del pubblico rossoblù, che non ha dimenticato e potrebbe tornare sul tema dopo lo striscione proprio contro Scaroni in occasione del match con il Lecce del 2 novembre.