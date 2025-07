Nuove maglie del Bologna: svelata la divisa casalinga per la stagione 2025/26

Bologna, 1 luglio 2025 – Un filo rosso per sottolineare il profondo legame tra squadra e tifosi, attraverso i luoghi simbolo della città fino ad arrivare alla nuova divisa casalinga.

Con un breve video emozionale Bologna e Macron hanno svelato la nuova divisa casalinga per la stagione 2025/2026. Questo Home Kit sancisce un nuovo capitolo della longeva collaborazione tra la società e l’azienda bolognese di abbigliamento sportivo, che prosegue ormai da 25 anni. Su questa divisa, accanto al logo del Bologna e a quello di Macron, debutta anche la coccarda tricolore per la Coppa Italia vinta lo scorso maggio nella notte dell’Olimpico contro il Milan.

Il filo è anche il tema principale della maglia, con l’elemento in rosso e in blu che si alterna alle bande più grandi e tradizionali. È questa la principale novità del nuovo Home Kit che è stato realizzato in Eco Exalock: un tessuto Eco Fabric che assicura eleganza e praticità oltre che sostenibilità, provenendo da un tessuto in poliestere derivato al 100% da plastica riciclata.

Grande attenzione poi ai dettagli e ai messaggi legati al club, con il motto “Lo squadrone che tremare il mondo fa” presente sulla parte dietro al collo mentre sul retrocollo esterno compare, invece, il claim identificativo del club: “Weareone”.

Il nuovo kit casalingo poi include anche pantaloncini bianchi, con coulisse blu e puntale rosso, arricchiti da bande orizzontali rossoblù sul bordo coscia mentre i calzettoni blu presentano una riga rossa orizzontale sul bordo superiore e riportano frontalmente, in bianco, sia la scritta Bologna sia il Macron Hero. La divisa per la nuova stagione è già disponibile per l’acquisto online e anche negli store ufficiali di Bologna e Macron.