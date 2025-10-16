Nuovo Dall’Ara, assist dall’Uefa. La candidatura slitta a luglio 2026. Più tempo per Bologna e Comune

Aveva annunciato una road map sui lavori di restyling del Dall’Ara entro metà ottobre, Matteo Lepore, in vista di una candidatura da depositare entro fine mese. Ieri è scaduto il termine senza che ci siano stati appuntamenti tra i vertici di Palazzo d’Accursio e quelli di Castelbole, anche perché il sindaco è stato impegnato negli ultimi giorni a Bruxelles.

Ma la notizia principale arriva dalla Uefa: la scadenza per le candidature delle piazze italiane a Euro 2032 è rinviata a metà luglio del 2026. Insomma si prende tempo, anche perché per quel che riguarda San Siro c’è l’accordo di acquisizione da parte di Milan e Inter, ma non ancora neppure un rendering e per Roma siamo a incontri e accordi tra Comune e club giallorosso ma ancora nulla di concreto: va da sè che all’interno di una manifestazione spartita con la Turchia, Milano e Roma non possano mancare e vista la situazione c’è la necessità di prendere tempo, nonostante il richiamo del presidente della Fifa Infantino, ,che ha invitato club e politica italiani ad accelerare le pratiche per migliorare le infrastrutture del paese.

Bologna, sulla carta, è più avanti. Mancano 50-80 milioni, per partire e su questo fronte tanto il Bologna quanto il Comune attendono rassicurazioni dal Governo e dal commissario che dovrà essere nominato, col ministro dello sport Abodi che ha proposto in tal senso Massimo Sessa come figura di riferimento, che dovrà garantire tempi certi dei finanziamenti e possibilmente anche un accorciamento dei tempi burocratici.

Al netto della novità, il restyling del Dall’Ara resta l’unica opera che possa garantire la candidatura di Bologna ai prossimi Europei. Ma Bologna attende novità dalla politica per capire se l’operazione resti conveniente: perché dopo che i costi sono lievitati dagli iniziali 80 milioni a circa 220, includendo l’impianto temporaneo in area Caab, un nuovo stadio potrebbe risultare più economico e moderno, anche se a tal proposito Lepore ha fatto sapere che nel caso il finanziamento comunale da 40 milioni non sarebbe dovuto e vorrebbe garanzie sui finanziatori.

Non è quindi detto che un summit tra Bologna e Comune sul tema stadio vada in scena nei prossimi giorni e neppure entro fine mese, vista la nuova scadenza. Non è neppure escluso per la verità, perché aggiornamenti saranno comunque necessari, ma non in tempi strettissimi, non più, almeno secondo quanto filtra da Casteldebole. La priorità di Bologna e Comune, oggi, resta quella di capire dal ministro e dal credito sportivo tempi e termini dei finanziamenti, dei prestiti e dei rientri. I contatti sono in corso. Intanto dall’Uefa arriva tempo utile per ragionarci, visti i ritardi sulle infrastrutture del paese Italia.