Nuovo Dall’Ara, l’ora delle scelte si avvicina: probabile un incontro la prossima settimana

Il tempo stringe, il tempo delle decisioni si avvicina: decisioni che riguardano se effettuare o meno il restyling dello stadio Dall’Ara e di quale entità. Entro fine mese ci sarà da presentare l’eventuale candidatura del Bologna e del Dall’Ara per Euro 2032 e la politica del calcio preme.

Questa settimana l’ad rossoblù Claudio Fenucci è stato impegnato a Roma per la riunione dell’Eca e della Lega, la prossima potrebbe essere quella giusta per un nuovo faccia a faccia tra i vertici rossoblù e quelli di Palazzo d’Accursio. Le ultime settimane, intanto sono state utili tanto a Fenucci quanto al Comune per contatti con il ministro dello Sport per capire le formule dei fondi statali per l’impiantistica.

"Il ministro Abodi ha chiarito che i fondi statali non saranno a fondo perduto, ma potranno essere prestiti", aveva spiegato il sindaco Lepore la scorsa settimana a margine di un evento, annunciando poi una road map sugli interventi da effettuare al Dall’Ara entro metà ottobre. Va da sè che l’incontro tra il Comune e il Bologna avverrà in giornata o, molto più probabilmente, nei primi giorni della prossima settimana. "Tocca al Bologna sciogliere i nodi: quale restyling fare, con quali risorse e in quali tempi. Solo allora potremo decidere se candidarci per ospitare le partite degli Europei o meno", ha detto il sindaco.

Intanto la politica del calcio mondiale preme. Lo stadio Meazza sarà acquistato da Inter e Milan, è delle ultime ore l’incontro del patron della Roma con il sindaco, il restyling del Franchi è in corso, ma molto resta da fare e il presidente della Fifa Gianni Infantino ha richiamato l’Italia ad accelerare. Questo il suo monito: "Se non riusciamo a preparare gli stadi italiani per Euro 2032 allora veramente bisogna chiudere e andare a casa tutti quanti. L’Italia è un paese pieno di risorse, conto sulla creatività e voglia di tutti di dare un segnale. Bisogna muoversi anche su Roma, l’Italia deve avere gli stadi più belli del mondo".

L’Italia ha fallito le ultime due qualificazioni mondiali: "Ma lì dipende chi va in campo: il migliore si qualifica", ha chiosato Infantino. La logica prosecuzione della frase è che invece, per quel che riguarda gli stadi dipende soprattutto da politica, oltre che dalle proprietà dei club.

A Bologna è l’ora dei vertici e delle scelte. Per chiudere un piano finanziario che includa restyling e allestimento dell’impianto al Caab mancano tra i 50 e gli 80 milioni, con i costi che sono lievitati a circa 220. Uno stadio nuovo costerebbe meno, ma imporrebbe di ripartire da zero con il percorso burocratico, il restyling resta l’ipotesi più probabile sul tavolo.