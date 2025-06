Offerto anche l’islandese Gudmundsson. Incroci con la Viola: c’è Mandragora nei piani di Italiano

Aspettando l’incontro con il Napoli di lunedì, il Bologna lavora anche sul reparto di mediana. Proposto il rinnovo del prestito con diritto di riscatto a 6 -7 milioni per Pobega, ma il Milan non ci sta e chiede 7-8 milioni immediati per chiudere la partita. Sartori si è così diretto sullo Spezia e su Salvatore Esposito (24), che seppur protagonista in serie B nell’ultima stagione (7 gol e 9 assist) ha già esordito in nazionale. Il Bologna è pronto a mettere 5 milioni sul tavolo, ma non bastano, perché lo Spezia aspetta e spera una proposta dal Fenerbahce da 8 milioni: Sartori, però, è pronto utilizzare Pyyhtia, richiesto anche dal Palermo, e Raimondo, di rientro dai prestiti da Sudtirol e Salernitana, ma il club ligure, almeno per il momento, è propenso ad ascoltare proposte che prevedano solo denaro e non contropartite, come peraltro il Bologna per Ndoye, Beukema e Lucumi.

Piace Esposito, ma ci sono stati sondaggi per Rolando Mandragora (27), in scadenza di contratto con la Fiorentina nel 2026 e già allenato da Italiano a Firenze. Tra l’altro gli incroci tra Bologna e Firenze si sprecano: la viola ha rubato l’idea Dzeko ai rossoblù e prova a fare lo stesso per Calabria, in scadenza di contratto.

Gudmundsson è giocatore in uscita dalla Viola, che non dovrebbe riscattarlo per 15 milioni dal Genoa ed è stato proposto al Bologna. Ma a novembre ci sarà il processo all’islandese per le accuse di violenza sessuale per un fatto che risale al 2023: anche per questo il Bologna a oggi preferisce pensare a Van Bommel e Wimmer (24) per il ruolo di esterno d’attacco, mentre per la trequarti Suslov (22) resta il nome in cima alla lista dei desideri di Vincenzo Italiano, con il Verona pronto a trattarlo per una cifra attorno ai 15 milioni di euro tra parti fisse e bonus.

Ma bisognerà attendere la fine dell’Europeo under 21 e una decina di giorni per capire se l’Inter riscatterà o meno a 12 milioni Fabbian o se il Bologna potrà trattarlo intorno ai 15 con la Lazio. Da Milano non giungono notizie sull’intenzione di ricomprare Fabbian. Arrivano però quelle che riguardano l’intenzione di non trattare Pio Esposito, mentre Salvatore potrebbe essere diretto a Parma come contropartita di Bonny. Piccoli, intanto, è stato riscattato dal Cagliari. Il Bologna resta in cerca di una terza punta e Pinamonti (26) rimane un nome caldo, dopo l’apertura del Sassuolo al prestito con riscatto e quella del calciatore a ridursi l’ingaggio, rispetto agli attuale due milioni, spalmando l’ingaggio dopo aver prolungato. Discussioni in corso, in virtù della necessità di allungare la lista degli italiani in rosa e data l’incertezza sulle riconferme di Pobega e Calabria.

Marcello Giordano