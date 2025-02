Oggi alle 11 la ripresa. Dall’Ara da sold out. Pochi posti in tribuna

Una delle poche buone notizie di Parma è che i tre diffidati rossoblù, Freuler, Pobega e Castro, non essendo stati ammoniti sono a disposizione per la gara col Milan. E’ questa la solida base su cui oggi alle 11 a Casteldebole Italiano avvierà il percorso di avvicinamento alla sfida di giovedì col Milan. Gli unici rossoblù in infermeria sono Holm, Odgaard e Pedrola, che salteranno a piè pari anche le prossime due gare (Milan e Cagliari). Sul fronte biglietti col Milan si viaggia verso un Dall’Ara da grandi numeri: restano in vendita solo pochissime tribune.