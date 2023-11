Oggi alle 14,30. Primavera, col Lecce è da dentro o fuori:. Vigiani in emergenza

Sarà una gara da dentro o fuori quella che si appresta a vivere la primavera del Bologna, invischiata in una classifica che tutto fa fuorchè sorridere e alle prese con uno scontro diretto nelle parti basse della graduatoria. I rossoblù di Vigiani, dopo dieci giornate di campionato, hanno saputo raccogliere solamente cinque punti fin qui; persino peggio ha fatto il Lecce di Coppitelli, campione in carica ma che di punti ne ha messi a referto quattro, senza mai trovare la vittoria in questa stagione.

Alle 14,30 (diretta su Sportitalia) al Deghi Center, si affrontano dunque terzultima e penultima della classe, accomunate da un destino che difficilmente si poteva ipotizzare. Non solo problemi relativi allo stato di forma - l’unica vittoria rossoblù è arrivata alla prima giornata – visto che Vigiani dovrà fare i conti anche con infortuni e assenze: Rosetti e Baroncioni, fino a questo momento tra i più positivi, salteranno la trasferta in Salento poichè squalificati, con il tecnico che dovrà quindi ridisegnare un Bologna privo di due elementi fondamentali. Non solo, perchè alle assenze dei classe 2005 si aggiungono quelle degli infortunati Idaro, Mangiameli, Schiavoni, Svoboda e Busato. Assenze non da poco, soprattutto da un punto di vista numerico. Per questo motivo Vigiani ha deciso di attingere a piene mani dall’Under 18 di Luigi Della Rocca: convocati per la prima volta Gattor, Barbaro, Beruschi, De Stefano, Oliviero e De Luca. Largo ai giovanissimi.

Giacomo Guizzardi