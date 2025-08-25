Immobile, c’è ansia per la coscia stregata

Le lesioni ci sono, in entrambi i casi: si tratta di capire di quale entità. Nell’attesa Vincenzo Italiano sta col fiato sospeso, perché il rischio di perdere sia Immobile che Casale per un mese esiste. Dopodiché è più saggio attenersi ai verdetti degli esami strumentali a cui entrambi verranno sottoposti oggi.

Sia il centravanti che il difensore nel primo tempo dell’Olimpico si sono dovuti arrendere a quelli che il club, sabato notte a caldo, ha comunicato come "risentimenti alla coscia destra".

Per Immobile, nonostante il cauto ottimismo a caldo di Italiano ("non dovrebbe essere nulla di grave") l’apprensione a Casteldebole è palpabile, sia per la dinamica dell’infortunio sia per il fatto che la coscia destra già nella sua recente avventura al Besiktas aveva dato problemi al centravanti rossoblù.

Tutto rinviato agli esami di oggi, nella speranza che gli esami non evidenzino ulteriori brutte sorprese: vale per Immobile come per Casale, che in attesa che Vitik e Heggem facciano un po’ di scuola guida di calcio italiano, è (era) da considerare un titolare.

Nel ruolo di centravanti Italiano è coperto, perché la prova di Castro all’Olimpico dice che l’argentino si è messo definitivamente alle spalle l’infortunio al piede patito a marzo con l’Albiceleste e con la sua fisicità può dare equilibrio al reparto.

Senza dimenticare Dallinga, altra valida alternativa nel ruolo di ‘nove’. La marcia di avvicinamento alla sfida col Como di sabato al Dall’Ara (si gioca alle 18,30) scatta questa mattina alle 10 a Casteldebole. Rispetto alla trasferta dell’Olimpico Italiano a sinistra ritroverà Miranda, che ha scontato il turno di squalifica, e a destra può pensare di dare la prima maglia da titolare a Zortea, considerato che Holm resta in infermeria.

Se Vitik è il candidato unico a sostituire Casale, a centrocampo una settimana di allenamenti in più avvicina Ferguson alla titolarità. A maggior ragione ciò vale anche per Bernardeschi, che all’Olimpico è entrato benissimo.

m. v.