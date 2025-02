Orsolini punta a giocare al Tardini contro il Parma

E’ in programma oggi alle 14 la ripresa degli allenamenti del Bologna: inizia la marcia di avvicinamento alla trasferta di Parma, in programma al Tardini sabato alle 15. Giornata importante per Lewis Ferguson, atteso da nuovi test: lo scozzese punta ad avere il via libera da parte dei medici per poter tornare in gruppo entro mercoledì e candidarsi al ritorno tra i convocati dopo lo stiramento al flessore della coscia destra patito a Lisbona contro lo Sporting, il 29 gennaio. Ferguson ci spera.

Intanto la settimana tipo darà modo a Italiano di curare e migliorare la condizione di Orsolini e Cambiaghi, con il primo che potrebbe ritrovare minuti al Tardini, dopo essere tornato in panchina contro il Torino senza subentrare, in virtù di un campo pesante che avrebbe potuto comportare il rischio ricaduta al flessore della coscia destra.

Se non dall’inizio, a Parma Orsolini potrebbe trovare minuti a gara in corso, in vista della sfida successiva con il Milan. Ai box Odgaard e Pedrola, solo il primo ha chance di ripresa in vista del Milan.