Oggi la ripresa. De Silvestri vuole esserci domenica

Il Bologna si ritroverà questa mattina per iniziare la marcia di avvicinamento al derby dell’Appennino in casa della Fiorentina. Allenamento in programma alle 11 e i giorni di oggi e domani saranno cruciali per capire se De Silvestri potrà recuperare dal problema muscolare alla coscia e tornare a disposizione. Out il solo El Azzouzi, che tra l’altro ha lavorato anche nel giorno libero della squadra di ieri, insieme a De Silvestri, tra Isokinetic e campo, per provare a bruciare le tappe del recupero, ma l’olandese di passaporto marocchino potrà tornare a disposizione solo a partire dal match con il Torino, dopo la sosta. Per la Fiorentina, solo De Silvestri ha chance di recupero, con Posch però che è intenzionato a tenersi stretta quella maglia da titolare ritrovata dopo l’infortunio, complice anche lo stop del capitano, senz’altro tra le sorprese più belle di questo inizio stagione.

m.g.