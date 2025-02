Ore 13 a Crespellano. Primavera, attenzione. La rivale è l’Inter

Vittoria cercasi per il Bologna Primavera, impegnato oggi alle 13 a Crespellano contro l’Inter, terza forza del campionato con 29 punti conquistati in più rispetto ai ragazzi di Colucci. Con la salvezza diretta di nuovo nei radar (-4), Pessina e compagni hanno bisogno di dare un’altra sferzata importante alla classifica e di un successo, che manca dal 2 novembre a Genova (in casa dal 26 ottobre) e che sarebbe vitale per mantenere vive le speranze di evitare playout e retrocessione. Ma servirà uno sforzo in più, considerato l’avversario, non il più morbido: i nerazzurri di Zanchetta (per altro affrontati di recente in Coppa Italia negli ottavi, ko 1-0) si presentano alla sfida freschi di sette vittorie nelle ultime otto gare, di cui le ultime tre consecutive contro Lecce, Udinese e Monza, con uno score di 11 gol fatti e appena 2 subiti. Arbitra Rispoli di Locri.

Giovanni Poggi